Die Ferse! 96-Verteidiger Stefan Strandberg droht Operation

96 ist ein Abwehrpatient, kein einfacher Fall. Beide Stamminnenverteidiger werden in Karlsruhe fehlen. Salif Sané fällt nur wegen sportlicher Gelbsucht nach der fünften Karte aus. Stefan Strandberg hingegen kann schon seit dem 1:4 in Fürth wegen seiner Probleme in der Ferse nicht trainieren. Die Achillessehne tut weh, und Strandberg trainiert seit drei Wochen allein vor sich hin. Die Reizung nervt Trainer Daniel Stendel. Er fordert eine Entscheidung.

Der Ausfall des erfahrenen Strandberg tut 96 weh. Stendel kündigt an: „Es wird zum Wochenende leider nichts. Nach dem Spiel werden wir besprechen, wie der Ablauf sein wird. Wenn es nicht so ist wie erwünscht, dann müssen wir grundsätzlich überlegen, wie wir das angehen.“

Strandberg droht sogar eine OP, auch wenn Reizungen oder Teilrisse an der Achillessehne normalerweise nicht operiert werden. Bei einer OP würde Stendel den Norweger in dieser Saison nicht mehr auf dem Platz sehen. Andererseits geht es mit konservativen Methoden nicht voran bei Strandberg. Auch eine Reha in Norwegen, Laufanalysen, Einlagen oder Spritzenkuren wären Wege, die Probleme in den Griff zu bekommen.

Stendel möchte mit Strandberg „einen anderen Weg gehen, die Probleme hat er schon eine längere Zeit“. Zeit hat der 26-Jährige nicht viel. 96 hat ihn mit einer Kaufoption aus Krasnodar bis zum Saisonende ausgeliehen.