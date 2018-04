Martin Kind plant weiter mit Horst Heldt bei Hannover 96: "Die Gespräche sind beendet"

Anzeige

Wie geht es mit Hannover 96 und Horst Heldt nach dessen gescheiterten Wechselplänen mit dem VfL Wolfsburg weiter? 96-Clubchef Martin Kind gab in der Sport1-Talksendung Doppelpass Einblicke in seine Planungen und in die Frage, ob der Manager noch eine Zukunft bei den Roten hat. Eine Trennung strebt der 96-Boss offenbar nicht an, er könne mit der Situation umgehen, "Herr Heldt ist Profi. Er weiß, dass er gute Arbeiten leisten muss, will und wird", sagte Kind. Dennoch sei das Timing von des 96-Managers sehr unglücklich gewesen.

Auf die Frage, ob Heldt überhaupt noch bei Hannover 96 arbeiten will, entgegnete der 96-Präsident: "Das müssten sie ihn fragen, da bin ich der falsche Gesprächspartner." Fest steht: Erst am Sonntagmorgen haben die beiden geredet. Bei den Gesprächen ging es um die Planung der neuen Saison. Dafür haben sich Kind und Heldt abgestimmt.

​Vorstellungen lagen deutlich auseinander Der Wechsel des 96-Managers zum VfL Wolfsburg scheitere letztendlich am Geld. 96 war gesprächsbereit und führte diese Gespräche auch mit den Wolfsburgern. "Wir haben diskutiert. Auf Basis der genannten Zahlen war eine Verständigung nicht möglich." Konkreter wollte Kind nicht werden. Wie weit die Zahlen wirklich auseinander lagen, bleibt damit unklar. "Die Vorstellungen lagen so deutlich auseinander, dass auch ein Kompromiss in der Mitte nicht möglich war" fügte Kind an. Mit dem Wechsel hätte zwar der VfL ein Problem gelöst, "wir uns aber eines geschaffen", erklärt Kind. "Wir hätten einen personellen Neuaufbau einleiten müssen."

Die Manager von Hannover 96 seit 1996: Franz Gerber: Der gebürtige Münchener war gleich zweimal als 96-Manager im Amt. Das erste Mal von 1996 bis 1999 und nach seiner zwischenzeitlichen Tätigkeit als 96-Trainer ein weiters Mal von Juli bis Dezember 2001. © Wolfgang Weihs Thomas von Heesen: Die Amtszeit von Thomas von Heesen dauerte nur sechs Monate. Er war von Juli bis Dezember 1999 Manager der Roten. © dpa Wolfgang Levin: Wolfgang Levin war insgesamt 820 Tage Manager der Hannoveraner. Seine Amtszeit begann am 1. April 2000 und endete am 30. Juni 2002. © dpa Ricardo Moar: Ricardo Moar trat am 1. Juli 2002 den Manager-Posten bei Hannover 96 an und blieb bis zum 1. Juli 2004. Nach seiner Zeit in Hannover kehrte Moar wieder in seine Heimat nach Spanien zurück. © Holger Hollemann Ilja Kaenzig: Der Schweizer kam am 1. Juli 2004 von Bayer 04 Leverkusen an die Leine und blieb bis zum 15. November 2006. © dpa Christian Hochstätter: Hochstätter war nicht nur bei Hannover 96, sondern auch bei Borussia Mönchengladbach und beim VfL Bochum als Manager im Amt. Seine Amtszeit bei den Roten begann im Januar 2007 und endete am 30. Juni 2009. © Jochen Lübke Jörg Schmadtke: Der gebürtige Düsseldorfer ist einer der 96-Manager mit der längsten Amtsdauer. Knapp vier Jahre war Schmatdke Manager bei den Roten und verließ Hannover nach 1444 Tagen im April 2013 weiter in Richtung Köln. © dpa Dirk Dufner: Dufner wechselte am 23. April vom SC Freiburg nach Hannover und blieb bis zu seiner Entlassung am 31. August 2015 im Amt © Julian Stratenschulte Martin Bader: Bader wechselte im Oktober 2015 vom 1.FC Nürnberg nach Hannover und arbeitete eng mit Geschäftsführer Christian Möckel zusammen. Beide wurden am 5. März 2017 entlassen. © Philipp von Ditfurth Horst Heldt ist seit dem 5. März 2017 als Manager bei Hannover 96 im Amt. Zuvor war er bereits für den VfB Stuttgart und den FC Schalke 04 tätig. © dpa

​Gibt "Plan B und C" Bleibt die Frage, ob das Thema endgültig durch ist. Im Moment erwarte der 96-Präsident nicht, dass Wolfsburg noch einmal Kontakt aufnehmen wird. Für ihn seien die Gespräche beendet. Aber, so fügte Kind an: "Sicher ist man nie, das habe ich ja gelernt". Ist Horst Heldt auch in der neuen Saison Sportdirektor bei Hannover 96? "Sie kennen den Markt. Es gehört immer dazu, wenn man Verantwortung trägt, einen Plan B und einen Plan C zu haben", antwortete Kind. Dass offenbar 96 weiterhin attraktiv für Manager ist, habe sich bei den Reaktionen auf einen möglichen Heldt-Wechsel gezeigt. "Wir haben unaufgefordert zwölf Bewerbungen und Empfehlungen bekommen. Wir sind gut und professionell aufgestellt." Neben diesem Thema nervt Kind auch die anhaltende Kritik von Teilen der Fans an ihm. „Und wenn ich ehrlich bin: Es kotzt mich an. Nur ich kann nicht weglaufen. Ich muss die Probleme lösen“, sagte Kind. Hannover 96 sei dennoch gut aufgestellt, auch wenn in der Außenwahrnehmung die Fan-Problematik und der zweite Wechselversuch von Heldt das überlagere. "Trainer und Mannschaft machen unter diese Bedingen ein guten Job", erklärte Kind.

Horst Heldt: Seine Karriere in Bildern Der 1. FC Köln verpflichtete den jungen Horst Heldt 1987 für die Jugendabteilung. Bei den „Geißböcken“ schaffte es Heldt bis zu den Profis, absolvierte 130 Spiele für die Kölner und verpasste 1991 nur knapp den DFB-Pokalsieg. © imago/Oliver Hardt Mit 25 Jahren wechselte Horst Heldt zu 1860 München, für die er in vier Jahren bis zum Abstieg der „Löwen“ 111-mal auf dem Platz stand (und passend dazu auch noch 11 Tore schoss). © imago/kicker/liedel Mit 29 Jahren feierte Horst Heldt sein Länderspieldebüt bei Nationaltrainer Erich Ribbeck gegen Schottland. Ein weiteres Mal trug der gelernte Kfz-Mechaniker den Adler auf der Brust: gegen die USA. Es war zugleich sein letztes Spiel für Deutschland. © imago/weckelmann Nach dem Abstieg von 1860 München blieb Horst Heldt in der 1. Liga und ging zu Eintracht Frankfurt, wo er zwei Jahre blieb und in 64 Spielen zehn Tore erzielte. © imago/Alfred Harder 2001 zog Horst Heldt weiter nach Österreich zum SK Sturm Graz. Dort blieb er allerdings nur ein Jahr, ehe er seine letzte Profistation antrat. © imago/gepa Pictures Stuttgarts Trainer Felix Magath holte den 33-jährigen Heldt 2003 zum VfB. Für die Schwaben absolvierte er 54 Spiele und schoss drei Tore. © imago/Pressefoto Baumann In dieser Szene entwischt dem Stuttgarter der junge Cristiano Ronaldo – damals noch im Trikot von Manchester United. © imago/MIS Horst Heldt (hier im Zweikampf mit Hannovers Julian de Guzman) absolvierte im April 2005 sein letztes Spiel seiner Karriere. In der darauffolgenden Saison kam er nicht mehr über die Reservistenrolle hinaus. © imago/Eisele Im Januar 2006 beendete Horst Heldt seine Spielerkarriere beim VfB Stuttgart und wurde direkt Sportdirektor bei den Schwaben. Gleich zu Beginn entließ Heldt den alten Trainer Giovanni Trapattoni und setzte Armin Veh als neuen Chefcoach ein. Ein Glücksgriff! Mit Veh wurden die Stuttgarter 2007 deutscher Meister. © imago/Ulmer Im Juli 2009 rückte Heldt in den Vorstand des VfB auf, blieb den Stuttgartern aber nicht mehr lange erhalten. Ein Jahr später wechselte er in den Vorstand des FC Schalke 04. © imago/Pressefoto Baumann Unter Horst Heldt musste Felix Magath bei Schalke 04 im Frühjahr 2011 gehen. Heldt verpflichtete daraufhin Ralf Rangnick – und der gewann mit den „Knappen“ wenige Wochen später den DFB-Pokal. © imago/Team2 Nach turbulenten sechs Jahren verließ Horst Heldt im Sommer 2016 den FC Schalke 04. Auch für den damaligen Trainer André Breitenreiter war zum Saisonende Schluss. © imago/Sven Simon Der Abschied aus Gelsenkirchen fiel Horst Heldt sichtlich schwer. Im März 2017 wird Horst Heldt Nachfolger vom entlassenen Sportgeschäftsführer Martin Bader (hier noch in den Diensten des 1. FC Nürnberg) bei Hannover 96. © imago/MIS

