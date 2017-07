Die goldene deutsche Generation: Sind wir jetzt auf Jahre unbesiegbar?

Den Fehler vom Abend des 8. Juli 1990 würde Joachim Löw nie machen. „Es tut mir leid für den Rest der Welt, aber wir werden über die nächsten Jahre nicht zu besiegen sein“, tönte Teamchef Franz Beckenbauer nach dem Gewinn des dritten WM-Titels der Fußball-Nationalmannschaft. Weltmeister geworden, die deutsche Wiedervereinigung mit den besten Spielern der DDR im Anflug. Beckenbauer lud Nachfolger Berti Vogts eine Last auf die Schultern, an der dieser nur scheitern konnte.

Und heute? Ist der DFB nicht nur Weltmeister. Seine Teams gewinnen mit einer als B-Auswahl belächelten A-Mannschaft den Confed Cup in Russland – und mit einer aufgrund der Confed-Cup-Abgänger geschwächten Truppe auch noch die U21-EM in Polen.

Sind deutsche Nationalmannschaften jetzt auf Jahre nicht zu besiegen? Bundestrainer Joachim Löw nach dem 1:0 im Confed-Cup-Finale: „Deutschland ist immer noch die beste Mannschaft der Welt.“ Er fügte aber an: „Im Moment – nach dem Weltmeistertitel 2014 und diesem Cup.“ Garantien für die Zukunft: keine. Dafür beste Voraussetzungen. Die Analyse einer goldenen Fußball-Generation.

Warum ist der deutsche Fußball so gut?

Die Folge: Statt wie bisher irgendwie weiterzumachen, ändert der DFB Strukturen. Das Nachwuchskonzept wird reformiert, wofür bereits Visionär Vogts in seiner Amtszeit als Bundestrainer erfolglos gekämpft hatte. Bundesweit werden fast 400 DFB-Stützpunkte eingerichtet, an denen Talente von rund 1200 lizenzierten Trainern gefördert werden. Das Klein-Klein hat ein Ende. Die Effekte der systematisierten Ausbildung genießt Joachim Löw als erster Bundestrainer so richtig. Die Spielergeneration, die er aktuell betreut, ist im neuen Nachwuchssystem groß geworden. Die U21-Europameister (Jahrgänge 1994 bis 1996) kennen das alte Fußball-Deutschland gar nicht mehr.