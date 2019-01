Die Konstellation vor dem Drittliga-Derby am Freitag gegen SC Markranstädt lautet wie folgt: Erster, zwölf Spiele, zwölf Siege, 24 Punkte auf der Gastgeberseite. Zweiter, 19:5 Zähler, nur die Niederlage gegen den HCL bei den Piranhas. Der Abend in der Brüderhalle dürfte hoch spannend werden (19 Uhr). Ein volles Haus ist so gut wie sicher. Wie die Zuschauer ihre Mannschaft nach vorn peitschen können, erlebt der Handball-Anhänger gerade bei der WM (Halbfinal-Infos fürs Leipziger Derby-Publikum garantiert). Zwar ein paar Klassen tiefer, hält es der zwölfte Mann ebenso mit Frauen-Power. „Unsere Fans sind großartig. Einen Tag vor Weihnachten in Herzogenaurach hatten wir das Gefühl, vor kompletter Heimkulisse zu spielen. Krass“, sagt Kreisspielerin Stefanie und erntet zustimmendes Nicken von Kapitän Jaqueline, die im Rückraum wirbelt.