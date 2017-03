Die Hysterie um RB Leipzig: "Die Menschen lieben uns hier"

Anzeige

Leipzig. Der nächste RB-Gegner, dieselbe Frage: Was halten Sie so von den Rasenballern? Dieses Mal in der Hauptrolle: Werder Bremens Spielmacher Zlatko Junuzovic. Er lobt RB, trinkt eine Dose Red Bull vor dem Anpfiff und hält fest, dass auch andere Clubs große Sponsoren haben. Dennoch wird es auch am Sonnabend Proteste gegen RB geben. Verbale und via Banner. Vorzugsweise aus Reihen der Ultras Auf 50 bis 600 Ultras beziffern die Erstligisten den Anteil dieser Spezies. Beim Spiel in Bremen werden 41.500 Zuschauer im Stadion sein. RB-Chef Oliver Mintzlaff: „Der Prozentsatz der Protestler ist verschwindend gering."

"Wir treten auch abseits des Platzes sympathisch auf." (Ralph Hasenhüttl)

Ist die - mediale - Aufregung größer als die Vorkommnisse? Und was passiert eigentlich in anderen Stadien bei anderen Spielen? Die Timo-Werner-Schwalbe ist immer noch Mode, Mitchell Weisers Kunstflug setzte nach ein paar Tagen zur Landung an. Der RB-Weg ist ein besonderer, bietet Angriffsfläche. Erst war das goldene Ei da, dann das Huhn. Mitgliederbestimmung gibt es nicht. Dass RB mit einem Gehaltsvolumen von 40 Mio. Euro inklusive Prämien eher auf Platz zehn als auf zwei stehen müsste, wird gerne vergessen. Club-Boss Oliver Mintzlaff: „Wir polarisieren – und das ist auch gut so. Wir sind ein junger, attraktiver und dynamischer Verein mit sehr modernen Strukturen und kurzen Entscheidungswegen."

Anti-RB-Banner auf der Dortmunder Südtribüne. © Archiv

Die Abneigung ist wohl eine Gemengelage aus der einmaligen Gründungsgeschichte, einer nie dagewesenen Anschubfinanzierung, Missgunst und Halbwissen. Coach Ralph Hasenhüttl: „Wir treten auch abseits des Platzes sympathisch auf, sind uns unserer Verantwortung für die Region bewusst. Die Menschen lieben uns hier, sie wollen, dass wir uns genau in der Art präsentieren, wie wir uns präsentieren. Unsere Sympathiewerte steigen überall in Deutschland. Nicht nur aufgrund unserer Art, Fußball zu spielen, sondern auch aufgrund der Art, wie wir mit den Diskussionen umgehen – gelassen und völlig frei von Hysterie."

Imagestudien belegen positive Entwicklung

Fakt ist: RB hat in vier jüngst erschienenen repräsentativen Umfragen auf die Frage nach einem Lieblingsverein und nach Imageattributen bundesweit zugelegt. Alleine im Bereich Sympathie gab es laut der IRIS-Umfrage ein Plus von 16 Prozent (jetzt 55 Prozent). Mehr als die Hälfte der Menschen halten RB für bodenständig und glaubwürdig. Bei der bundesweiten SLC-Umfrage kam heraus, dass 95 Prozent die sportliche Arbeit von RB gut finden, 65 Prozent RB akzeptieren und 75 Prozent RB als Bereicherung ansehen. Das Kicker-Sportmagazin fragte im Winter alle Bundesligaprofis. Auch hier sahen 66 Prozent der Spieler RB als Bereicherung an.

Im DFB-Pokal in Dresden brachten die Dynamo-Fans ihren Protest gegen RB auch mittels eines Bullenkopfes zum Ausdruck. © Archiv

In der dritten Umfrage, diese wurde von UEFA-Partner „Nielsen“ durchgeführt, kamen ähnliche Ergebnisse heraus. Hier belegt RB Leipzig

bundesweit auf die Frage nach Lieblingsvereinen Platz 7. Im Osten liegt RB sogar auf Platz 3 hinter Bayern und Dortmund. Hier nennen 15 Prozent RB als Lieblingsverein, in Gesamtdeutschland 3,9 Prozent. Weiterhin ist Fakt, dass RB vor der Saison 42 Prozent der Dauerkarten außerhalb von Leipzig und Sachsen verkauft hat. Wer also noch von einem Leipziger Phänomen redet, liegt falsch.

"Wir stehen für viele positive Attribute." (Oliver Mintzlaff)

Professor Madeja, der die SLC-Umfrage betreute: „Das Meinungsbild zu RB Leipzig ist weitaus positiver ist, als es von einer Randgruppe sogenannter Fans öffentlichkeitswirksam dargestellt wird. Es ist gelungen, die sportliche Plattform für eine immer höher werdende Akzeptanz zu nutzen. Inzwischen schätzen 64,4 Prozent der Befragten RB Leipzig als normalen und leistungsstarken Club in der Bundesliga an." Oliver Mintzlaff dazu: „Wir stehen für viele positive Attribute und eben auch eine friedliche und familienfreundliche Fankultur.

Wir haben nichts zu verheimlichen, haben eine klare Philosophie in allen Bereichen hat und leben die auch konsequent."

KOMMENTIEREN