"Vom Riesen niedergeschlagen": Die internationalen Pressestimmen zum Bayern-Erfolg in Sevilla

Der FC Bayern hat sich im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Sevilla eine glänzende Ausgangsposition für das zweite Duell gegen die Spanier gesichert und somit beste Aussichten auf den Einzug in die Runde der letzten Vier.

Nachdem Pablo Sarabia die Platzherren in Führung gebracht hatte (32.), drehten die Münchner die Partie dank eines Eigentores von Jesus Navas, der einen Ball von Franck Ribery unglücklich ins eigene Netz abfälschte (37.), und Thiago (68.) noch zu eigenen Gunsten. Das Rückspiel findet am 11. April in der Allianz Arena statt.