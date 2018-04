Die letzten Infos vor dem Spiel von Hannover 96 gegen den FC Bayern München

In der Saison 1987/88 schien vor ausverkauftem Haus für die frisch wiederaufgestiegenen Roten im Heimspiel gegen den FC Bayern München alles wie immer zu laufen. Hans Pflügler traf nach Standard zur frühen Gästeführung. Doch diesen Vorsprung auszubauen, gelang dem FCB nicht. Per Kopf besorgte Peter Hobday nach dem Wechsel den umjubelten Ausgleich (Foto) gegen Jean-Marie Pfaff im Gästetor. Doch damit nicht genug: Der entfesselt aufspielende Aufsteiger legte sogar noch einen drauf. Gregor Grillemeier traf mit seinem fulminanten Fernschuss zum 2:1. Der Rekordmeister war besiegt, die Bayern hatten den Meistertitel so gut wie sicher an Werder Bremen verloren. © imago/Rust

Über die Jahre ist die Erinnerung darüber verschwommen, ob der Ruf „Grille, zieh!“ wirklich im damaligen Stehplatzblock G im Stadion fiel, ob er montags in der Zeitung stand oder ob dieses Zitat irgendwo in der Sportschau oder dem Aktuellen Sportstudio verwendet wurde. Zumindest steht er in direkter persönlicher Verbindung mit dem Siegtor, das der eingewechselte Gregor Grillemeier (genannt: „Grille“) mit einem für ihn als Wühler eigentlich untypischen Tor (einem kapitalen Fernschuss von weit außerhalb des Strafraums) in der 76. Spielminute besorgte. Das Stadion stand Kopf und die meisten der mehr als 60000 Zuschauer ebenso. © imago/Sven Simon

Mit der Führung im Rücken schlugen elf Rote am Sechzehnmeterraum jeden halbwegs gefährlichen Ball lang und weit aus der Gefahrenzone, ins Aus oder gleich auf das wellenförmige Dach der Osttribüne. Die Bayern, von ihren Fans vor dem Anpfiff noch rhythmisch als „Super-Bayer, Super-Bayern“ tituliert, fanden kein probates Mittel mehr gegen das 96-Bollwerk, verloren das Spiel und damit sechs Runden vor Schluss auch quasi das Rennen um die Meisterschaft an Werder Bremen, die nunmehr sechs Punkte Vorsprung (bei damals noch zwei Punkten für einen Sieg) hatten. Hannover 96 dagegen war dem Klassenerhalt ein gehöriges Stück nähergekommen, hatte einen ganz Großen besiegt und ein bis heute unvergessenes Spiel angeliefert. © imago/Rust

2002/03 -Hinspiel:Nach dem nächsten 96-Aufstieg gastierten die Roten erstmalig am 26. Oktober 2002 im Münchner Olympiastadion. Während im Rest der Republik bereits der Herbst eingezogen war, hatten im Olympiapark an diesem Tag sogar noch die Biergärten geöffnet. Bei spätsommerlichen Temperaturen und süddeutschen Sonnenstrahlen bereiteten sich die Anhänger beider Lager bei Weißbier und Weißwürsten auf die Partie vor. Und auch diese begann standesgemäß, mit der frühen Bayern-Führung durch Giovane Elber nämlich. Doch Dariusz Zuraw glich zeitnah aus, der spätere 96-Coach Daniel Stendel sorgte noch vor der Pause nach einem typischen Stendel-Wurschtel-Solo für die überraschende Pausenführung der Roten. © imago

Bis in die Schlussviertelstunde sah es so aus, als könne die Rangnick-Riege sogar alle drei Zähler mit nach Hause nehmen, ehe sich Freistoß-Spezialist Mehmet Scholl den Ball zum Freistoß hinlegte und unhaltbar für 96-Schlussmann Jörg Sievers zum 2:2-Ausgleich traf (75.). Abermals Elber machte kurz darauf das 3:2 für den Favoriten, der Bayern-Dusel schien sich wieder einmal durchzusetzen. Doch eine Co-Produktion über Nebojsa Krupnikovic, Danijel Stefulj und Stendel landete mit freundlicher Mithilfe des Bayern Samuel Kuffour zum 3:3-Endstand im Netz (83.). Etwas glücklich, aber irgendwie auch verdient. Und so endete der Tag, der mit Weißbier und Weißwurst begonnen hatte, mit einer La-Ola-Welle der an diesem ganz in Weiß (und ein bisschen Grün) gewandeten 96-Spieler vor dem Gästeblock. Wie passend. © Baader

2002/03 (Rückspiel): Von diesem Tor erzählen sich die Fans in Hannover bis heute. Und mit jedem Bier und je länger das Spiel zurückliegt, umso weiter entfernt sich Torschütze Vinicius und der Ort seiner Freistoßausführung vom Bayern-Tor und von Keeper Oliver Kahn. In Wahrheit sind es wohl geschätzte 35 Meter gewesen, aus denen Kahn, der keine Mauer gestellt hatte, den Ball auf der Baustelle Niedersachsenstadion – der Heimstättenumbau war in vollem Gange – durchrutschen ließ. Das Tor bedeutete die 2:0-Pausenführung, das 1:0 hatte eine weitere Kultfigur erzielt – Jiri Stajner. Doch der Traum vom Sieg währte nur bis zur 76. Minute, denn in Minute 77 traf Willi Sagnol zum Anschluss, Claudio Pizarro erzielte kurz vor dem Ende (86.) den 2:2-Endstand. © zur Nieden

In den Unterhaltungen, die in den Kneipen Hannovers ablaufen, steht der Brasilianer Vinicius, der durch diesen Treffer eine Art Kultstatus erlangt hat, mittlerweile bereits hinter der Mittellinie und wartet darauf, den Freistoß ausführen zu dürfen... Die Schilderungen dieses unvergessenen Treffers haben sich bezüglich der Distanz ein wenig von der Realität entfernt. Nur in einem Punkt sind sie absolut wahrheitsgetreu: Denn drin ist der Ball jedes Mal. © zur Nieden

2006/07:: Eine knappe Woche zuvor hatte Hannover 96 daheim noch sang- und klanglos gegen den VfL Bochum verloren. Die zwischenzeitlich durch den Trainerwechsel von Peter Neururer zu Dieter Hecking aufgekommene Euphorie schien schon wieder verflogen zu sein. Und nun ging es also ausgerechnet zum großen FC Bayern. Doch – und das war der Pluspunkt von Hannover 96 an diesem Tag – die Münchner hatten selbst auch Probleme seinerzeit, standen „nur“ auf Platz drei und hatten mit sich mindestens genauso viel zu tun wie mit ihrem jeweiligen Gegner. Als Jiri Stajner kurz vor der Pause Martin Demichelis auf der Torauslinie austanzte und den einschussbereiten Szabolcs Huszti, der zur Gästeführung traf, bediente, dachten die meisten wohl noch, dass die Bayern das nach dem Wechsel noch mühelos würden korrigieren können. © Hans Rauchensteiner

Doch weit gefehlt – mit Mut und Geschick brachten die Niedersachsen den Sieg über die Zeit. Bayern München schloss die Spielzeit als Vierter ab; die Roten landeten am Ende auf Platz elf. Seitdem holte 96 in neun Bundesliga-Spielen und einem Pokalspiel in München rein gar nichts mehr – die darin erzielte Torbilanz von 4:38 ist verheerend. © zur Nieden

2008/09; 2010/11, 2011/12: In den vier Jahren von 2008 bis 2012 waren die Roten jedoch zumindest in ihren vier Heimspielen gegen den FC Bayern überaus erfolgreich und gewannen 75 Prozent dieser vier Begegnungen. Einzig in der Spielzeit 2009/10 gelang es den Münchnern, beim 3:0-Erfolg Punkte aus Hannover mitzunehmen. Ansonsten lauteten die Ergebnisse 1:0 (2008/09; Torschütze Huszti per Freistoß), 3:1 (2010/11; Mohammed Abdellaoue, Konstantin Rausch, Sergio Pinto) und 2:1 (2011/12; Abdellaoue und Pander). Zur Tagesordnung geht man nach einem Sieg über den deutschen Rekordmeister natürlich nie über, aber ein wenig normaler wurden die Erfolge in dieser Zeit irgendwie doch. © dc3

2009/10 (Hinspiel): Die 0:3-Niederlage am 14. Spieltag war das erste Heimspiel nach dem Suizid Robert Enkes. Gerade einmal zwei Wochen, nachdem Mannschaft und Trainer in der Arena von ihrem langjährigen Torwart Abschied genommen hatten, mussten sie auf demselben Rasen wieder Fußball spielen. Ein unmögliches Unterfangen - das 0:3 war maximal zweitrangig an diesem Tag. © dc3

2009/10 (Rückspiel): In der wohl emotionalsten Saison der Vereinsgeschichte ist das, was denen, die es mit Hannover 96 halten, an Gefühls-Aufs und –Abs zugemutet wurde, eigentlich gar nicht in Worte zu fassen. Versuchen wir es dennoch: Am 30. Spieltag, eine Woche zuvor, hatte 96 in einem unfassbaren Kraftakt den FC Schalke 04 mit 4:2 niedergerungen und schöpfte nach vier Punkten aus zwei Spielen wieder neue Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt, als es nach München ging. Die dort folgende Niederlage war in ihrer Höhe – 0:7 – sinnbildlich für die nachvollziehbare Labilität der Spieler in dieser Zeit. © zur Nieden