Die letzten Infos zum Spiel VfB Stuttgart gegen Hannover 96

Die Ausgangslage Die Ausgangslage vor dem Duell Hannover 96 gegen den VfB Stuttgart ist klar: Im Spiel des Tabellensechzehnten (VfB, 16 Punkte) gegen den Siebzehnten (96, 14 Punkte) geht es für beide Teams um wichtige Zähler im Abstiegskampf. Gewinnt Hannover, würde das Team von Trainer Thomas Doll am VfB vorbeiziehen und auf den Relegationsplatz springen. Sollten im Gegenzug die Schwaben einen Heimsieg einfahren, würde die Truppe von Coach Markus Weinzierl auf fünf Punkte davonziehen und sich selbst wieder in Schlagdistanz zum FC Augsburg, der am Freitagabend überraschend Borussia Dortmund bezwingen konnte, bringen. Ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel steht also bevor.

Die Statistik Hannover 96 ist seit 23 Auswärtsspielen ohne Sieg, der VfB Stuttgart hat ligaübergreifend in den vergangenen sechs Spielen gegen 96 nur zwei Punkte geholt. Stuttgart kassierte in der letzten Saison die wenigsten Heimtore (9), jetzt sind es mit 23 Gegentreffern die meisten, elf davon allein in den letzten vier Partien. Die schwäbische Heimbilanz kann sich gegen 96 dennoch sehen lassen: In 28 Duellen in der Fußball-Bundesliga ging der VfB 20-mal als Sieger vom Platz, spielte zweimal Remis und unterlag den "Roten" sechsmal.

Diese Spieler haben bei Hannover 96 und beim VfB Stuttgart gespielt: Mohammed Abdellaoue kam 2010 aus seiner Heimat Norwegen nach Hannover. Drei Jahre lang stürmte der Nationalspieler für die Roten, bis er zum VfB Stuttgart wechselte. Seit 2015 steht er wieder beim norwegischen Erstligisten Valerenga Oslo unter Vertrag. ©

Die Personalsituation bei Hannover 96 Matthias Ostrzolek fällt mit mehreren gebrochenen Rippen wohl bis zum Saisonende aus. Linton Maina könnte erstmals nach seiner Verletzung wieder auf dem Platz stehen. Auch Oliver Sorg steht wieder zur Verfügung. Die Langzeitverletzten fehlen weiterhin.

Die Personalsituation beim VfB Stuttgart Timo Baumgartl könnte nach langer Pause wieder im Kader stehen, Daniel Didavi ist erkältet, Borna Sosa hat Adduktorenprobleme. Nicolas Gonzales fehlt aufgrund einer Rotsperre.

Die Sonntagsspiel-Bilanz von Hannover 96 nach dem Wiederaufstieg: Seit dem Wiederaufstieg im Sommer 2017 absolvierte Hannover 96 insgesamt 13 Bundesligaspiele an einem Sonntag. Dabei gewannen die Roten nur zweimal, spielten fünfmal remis und hatten sechsmal das Nachsehen. Auch das Torverhältnis von 12:24 aus diesen Partien macht 96 keine großen Hoffnungen für das Duell mit Stuttgart. Das sind die 96-Sonntagsbegegnungen seit dem Wiederaufstieg. ©

Das sagt 96-Trainer Thomas Doll Zusammenwachsen - das ist gerade im Abstiegskampf ein wichtiger Punkt, die positiven Eindrücke aus der ersten Halbzeit gegen Frankfurt mit reinnehmen, noch mutiger nach vorne spielen. Natürlich geht es in erster Linie um eine gute Stabilität, um gutes Miteinander, wieder ein richtiges Team zu sein, wo einer für den anderen da ist - und dann ist alles möglich.

Das sagt VfB-Trainer Markus Weinzierl „Wir wollen zu Hause noch dominanter auftreten und gewinnen. Es gilt, sich durchzusetzen, den größeren Willen zu zeigen und zu liefern. Es wird ein enges Spiel, in dem es sehr wertvoll sein wird, in Führung zu gehen. Defensiv müssen wir ebenso stabil stehen wie gegen Bremen, aber das allein wird nicht reichen. Wir wollen das Spiel an uns reißen und brauchen auch offensive Lösungen, um uns gegen einen geordneten Gegner Chancen zu erarbeiten.“

Die letzten Partien zwischen Hannover 96 und dem VfB Stuttgart: Das Hinspiel der laufenden Saison lief gut für Hannover 96. Der VfB Stuttgart konnte mit 3:1 besiegt werden. Die Tore für die Roten erzielten Bobby Wood (zwei) und Ihlas Bebou, für den VfB traf Mario Gomez. ©

Fakten Anstoß: Sonntag, 15.30 Uhr, Mercedes-Benz Arena.

Sonntag, 15.30 Uhr, Mercedes-Benz Arena. Schiedsrichter: Bastian Dankert aus Rostock.

Bastian Dankert aus Rostock. Zuschauer: 600 Anhänger begleiten 96 nach Stuttgart.

