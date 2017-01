„Die lügen sich in die Tasche“: Amateurklubs proben den Aufstand gegen den DFB

Dieter Schwulera hat kürzlich mal wieder den Film „Unsere Amateure. Echte Profis“ gesehen. Er ist Teil einer großen Werbekampagne des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für die Amateurspieler und -clubs im größten Sportverband der Welt. Schwulera weiß, wie das im Amateurfußball läuft, er ist seit zwölf Jahren Vorsitzender von Borussia Hannover, die erste Mannschaft des Vereins spielt in der Bezirksliga. „Ich kriege jedes Mal Wut, wenn ich diesen Film sehe“, sagt er. „Die lügen sich da etwas in die Tasche.“

Schwulera, man spürt das sehr schnell, wenn er von seinem kleinen Verein und der Wirklichkeit fernab von Werbefilmchen erzählt, ist nicht gut zu sprechen auf den DFB. Und hätte er früher davon erfahren, hätte sich der 70-Jährige heute auf den Weg nach Garching gemacht. Dort, nördlich von München, im Gasthof Neuwirt, treffen sich Clubvertreter, die wie Schwulera denken und sich vom großen Verband in Frankfurt im Stich gelassen fühlen. Eingeladen zu dem Treffen haben Engelbert Kupka, der Ehrenpräsident des ehemaligen Bundesligisten SpVgg Unterhaching, und Vertreter von 14 Vereinen – von der Regionalliga bis zur Kreisklasse ist alles vertreten. Einer der 14 Clubs ist Oberligist Arminia Hannover.

​ "Was wir brauchen, ist eine Lokomotive"

Ziel der Veranstaltung in Garching ist die Gründung einer Aktionsgemeinschaft, die „Rettet die Amateurvereine“ heißen soll. „Ich bin sofort dabei“, sagt Schwulera und kann sich vorstellen, in der Region Hannover zum Beispiel mit dem SV Arminia etwas Ähnliches anzuschieben. „Was wir brauchen, ist eine Lokomotive.“

Schwulera kann jeden der Vorwürfe, die Anwalt Kupka formuliert hat, unterschreiben. „Die DFB-Spitze hat den Kontakt zur Basis völlig verloren“, sagt Kupka. „Wir werden mit unseren berechtigten Anliegen nur dann Gehör finden, wenn wir uns mit einer starken Stimme zu Wort melden.“ Kupka geht es darum zu verhindern, dass sich „die finanzielle Schere zwischen Amateuren und Profis weiter öffnet“ und die Amateurclubs von den Entwicklungen im Fußball völlig abgehängt werden nach dem Motto: „Den Amateuren die Ideale, den Profis das Geld.“

​Nur 50 Millionen für die Amateure

Die Probleme im Amateurfußball kennen nicht nur Kupka und Schwulera. Immer mehr Mannschaften melden sich vom Spielbetrieb ab oder verzichten auf einen Aufstieg, weil sie sich den nicht leisten können. Dazu kommen große Schwierigkeiten, Sponsoren und ehrenamtliche Mitarbeiter zu finden. „Wenn wir bei uns nicht die alten Säcke von der Ü60 hätten ...“, sagt Schwulera und muss den Satz gar nicht zu Ende führen. Was er meint, ist nicht schwer zu erraten. „Die Zeiten sind vorbei, dass im Verein jeder nur etwas für Gottes Lohn macht“, sagt er.

An der Basis rumort es, seit im vergangenen November der neue Grundlagenvertrag zwischen dem DFB und der Deutschen Fußball Liga (DFL) beschlossen wurde. Kupka findet, dass sich der DFB dabei von der Profivertretung über den Tisch ziehen lassen hat. „In welcher Weise wird der gesellschaftlichen Bedeutung des gemeinnützigen Fußballs Rechnung getragen, wenn von circa 1,5 Milliarden Euro Gesamteinnahmen über 1,4 Milliarden Euro den 36 Profivereinen und nur ein Teil von 50 Millionen Euro den Amateurvereinen zur Verfügung gestellt werden?", fragte Kupka vor ein paar Tagen in der „Frankfurter Rundschau“. Schwulera formuliert das etwas pragmatischer: „Bei den Vereinen kommt von oben nichts an.“

​ "Wir sind doch die Zulieferer"

Schwulera ist übrigens keiner, der nur meckert. Er ist zum Beispiel „begeistert von der Talentförderung des DFB“. Auch von der Stadt Hannover fühlt er sich mit dem SV Borussia am Großen Kolonnenweg gut unterstützt. Was ihm fehlt ist ein Blick für die Sorgen und Nöte an der Basis. „Ohne uns kleine Vereine gäbe es doch gar keine Bundesliga oder Nationalmannschaft“, sagt er. „Wir sind doch die Zulieferer.“

Das mit den großen Sorgen der Kleinen kann Schwulera wunderbar anschaulich machen. Wenn Borussias erste Mannschaft ein Bezirksligaspiel hat, dann kommen im Schnitt 80 bis 100 Zuschauer. Früher waren das mehr, aber das Problem Besucherrückgang teilt Borussia mit fast allen anderen Vereinen in der Region. „Wenn Hannover 96 sonntags um 13.30 Uhr spielt und wir in der Bezirksliga ebenfalls an diesem Tag, dann kostet uns das zehn bis 15 Zuschauer.“ Klingt nicht dramatisch, aber im Laufe einer Saison komme „da schon ein Tausender weniger zusammen“. Geld, das dem Verein dann für Aufwandsentschädigungen von Trainern im Jugendbereich fehlt.

Schwulera will das nicht mehr einfach hinnehmen. Er will etwas bewegen für den Amateurfußball, auch wenn er sagt: „Mein Optimismus ist in dieser Hinsicht sehr klein.“ Versuchen will er es trotzdem.