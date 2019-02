Die Netzreaktionen zum BVB-Spektakel gegen Leverkusen: "Weltüberragend"

BVB in Noten: Die Einzelkritik gegen Bayer Leverkusen

Roman Bürki - Note 2: In den letzten Wochen, in denen es in allen Mannschaftsteilen knirschte, war Roman Bürki noch der Garant für konstant gute Leistungen. Gegen Leverkusen musste der Schweizer nur selten eingreifen, dann zeigte er aber starke Reflexe. Weltklasse seine Parade gegen den Kopfball von Alario, bei den Gegentreffern war er machtlos. ©