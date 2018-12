Die Neuzugänge im Statistik-Check: Lauffreudiger Weydandt, Walace mit Top-Spielzeit 

Viel wurde in den letzten Tagen und Wochen nach dem Grund für die sportliche Krise in Hannover gesucht. Ist es Trainer André Breitenreiter, der keinen Zugang zu den Spielern findet? Ist es Pech? Oder hat am Ende der von Manager Horst Heldt zusammengestellte Kader eine zu niedrige Qualität und ist nicht bundesligatauglich?

Schaut man sich die zuletzt verpflichteten Neuzugänge an, fällt auf: Lediglich Walace, Linton Maina (der 19-Jährige wird als Neuzugang aus der eigenen U19 miteinbezogen) und zuletzt Josip Elez erhalten vergleichsweise viel Spielzeit. Wir haben uns die Statistik-Werte der Neuzugänge einmal näher angeschaut. Wer ist an den meisten Toren beteiligt, wer hat die besten Zweikampf-Werte? Das erfahrt ihr in unserer Galerie - in welcher es die ein oder andere Überraschung gibt.