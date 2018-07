Die Nordsee ruft: Hannover 96 fährt ins Trainingslager nach St. Peter-Ording

Am Mittwoch geht es los. Nach einem Training auf der heimischen Anlage fahren die 96-Profis ins Trainingslager nach St. Peter-Ording. Dort steht bereits am Freitag das erste Testspiel an.

Einmal übt 96 noch in Hannover (10 Uhr, Mehrkampfanlage), dann geht’s ab Mittwoch ab ins Kurztrainingslager. Nach dem Mittagessen fährt der 96-Bus nach Sankt Peter-Ording. Kommt die Mannschaft staufrei durch die 300 Kilometer, bittet Trainer André Breitenreiter erneut auf den Platz. „Das macht Sinn nach der Busfahrt, um noch mal aufzulockern und zu mobilisieren“, erklärt der Trainer, „damit wir am nächsten Tag voll einsteigen können.“

Das ist der 96-Fahrplan in der Sommer-Vorbereitung 2018 4. Juli: Hannover 96 startet ins Kurz-Trainingslager nach Sankt Peter-Ording an die Nordsee. Dort bleiben die Roten bis Sonntag. © Florian Petrow 5. Juli (18.30 Uhr): Test gegen eine Eiderstadt-Auswahl in Garding. © Florian Petrow 13. Juli: Hannover 96 testet beim Landesligisten SV Ramlingen/Ehlershausen. Los geht es um 18.30 Uhr. © Maike Lobback (Team zur Nieden) 14. Juli: Hannover 96 testet im Wilhelm-Langrehr-Stadion gegen den Regionalligisten TSV Havelse. Anpfiff ist um 18.45 Uhr. © Sielski-Press 18. Juli: Hannover 96 empfängt im Eilenriedestadion den Regionalligisten Wacker Nordhausen. Los geht es um 18 Uhr. © imago/Karina Hessland 21. Juli: Hannover 96 spielt in Ilten gegen den niederländischen Erstligisten PEC Zwolle. Anpfiff ist um 17 Uhr, das Spiel dauert 120 Minuten. © imago/VI Images 30. Juli bis 8. August: Hannover 96 fährt zum letzten Feinschliff ins Trainingslager nach Velden am Wörthersee. © Florian Petrow 11. oder 12. August: Saisoneröffnungsfeier mit den Fans. 17. - 20. August: Hannover 96 spielt in der ersten Runde des DFB-Pokals. Der Gegner steht noch nicht fest - genauso wenig wie der Termin. © Maike Lobback (Team zur Nieden)

Bis zum Sonntag bleibt 96 an der Nordsee. Wie im Vorjahr wohnt das Team im Hotel Strandgut direkt am Meer. Schon Freitag spielt 96 in Garding gegen eine Auswahl der Region (18.30 Uhr). Das für Sonnabend geplante Spiel wurde vorverlegt, weil erwartet wurde, dass Deutschland da sein WM-Viertelfinale spielt

​So lief es im Vorjahr

Schon im vergangenen Jahr waren die 96-Profis zum Trainingslager an die Küste gefahren. Insbesondere die anstregenden Strandläufe und Späßchen in den Nordsee-Wellen sind in Erinnerungen geblieben.

Das 96-Trainingslager an der Nordsee von A bis Z. So lief es 2017. A wie Angriffsmuster: 96 spielt unter André Breitenreiter nach vorne statt in Schema F. „Wir haben viele Angriffsmuster umgesetzt“, sagte er. Eine Variante: Die Außenverteidiger (!) rücken vorne ins Zentrum und biegen beim Pass Richtung Spitze scharf ab – ohne zu blinken. © Petrow B wie Ball: Als erste Bundesligamannschaft haben die 96-Spieler die neue Torfabrik getestet. Auffällig im Training ist: Die Spannstöße fliegen gerade und schnell. Die Adidas-Kugel ist ein Auslaufmodell. In der Saison 2018/2019 rollte der neue Ball der Firma Derbystar. © Petrow C wie cool: Der coolste Profi des Sommer-Trainingslagers 2017 ist Edgar Prib. Nicht allein wegen seiner zwei Tore. Die Eistonne nach dem Training „ist nicht kalt genug“, sagte er. Im Mannschaftshotel ließ er sich noch die Zimmer-Badewanne mit „Crushed Ice“ auffüllen. Brrr. © Petrow D wie Dünen: Dreimal Training am Strand, dabei Tempoläufe im Sand, über 4800 Meter Quälerei. „Wir haben Körner gesammelt, aber das immer mit Spaß verbunden“, sagt André Breitenreiter. Auf dem Programm standen auch „BeachGames“ mit Tauziehen, Sandringen und - Läufen. © Petrow E wie Ed: Edward Kowalczuk ist der älteste Fitmacher der Bundesliga (71) und inzwischen 31 Jahre dabei. Edgar Prib hörte auf seine Kommandos beim Krafttraining, unterstützt von einem weiteren Ed – Ed Sheeran. Beim Disko-Training lief Sheerans „Shape of you“. Passt ja ... © Petrow F wie Filme: Video-Analyst Lars Barlemann schleppt einen riesigen Koffer mit sich. Darin ist ein zehn Meter hohes Stativ, das Barlemann in Flensburg mit Leiter aufs Dach des Pressecontainers wuchtete. „Deshalb muss ich immer so viel trainieren“, sagte Barlemann. Das Stativ wiegt 20 Kilo. © Petrow G wie Gewinner: Der Punkt gehört eigentlich zum Buchstaben F. Felipe und Niclas Füllkrug sammelten Pluspunkte in den Testspielen des Sommer-Camps 2017. Fülle traf zweimal, wie Prib. Felipe harmoniert mit Salif Sané, ein spielerisch brasilianisches Modell mit der Kraft eines Ochsen. © Petrow H wie Havelse: Nach der Nordsee ging es über den Norden Hannovers nach Havelse. In Garbsen traf Breitenreiter auf seinen Ex-Club. Seine „Angriffsmuster“ dürften dem TSV noch bekannt sein, Breitenreiter ging erst vor vier Jahren nach Paderborn. © Sielski I wie Imbiss: Sportlersnacks sind flüssig! Die Nürnberger trinken flüssigen Frischkäse. Da hält 96-Physio Ralf Blume nix von. Sein Zaubertrank ist rein pflanzlich. Er ist Veganer und sicherte sich den Internet-Namen „Vegandalf“ – angelehnt an den Zauberer aus „Herr der Ringe“. © Petrow J wie Jako: Im Sommer rissen bei Sarenren-Bazee, Ostrzolek, Fossum und Füllkrug die weißen Jako-Trikots an den Schultern. Die Firma prüfte den Schaden. Sarenren-Bazees Fetzen kann die Firma nicht mehr checken: Er schenkte ihn einem kleinen Jungen. © Petrow K wie Keeper: Im Kampf ums Tor steht es nach dem Trainingslager „50 zu 50“, glaubt Philipp Tschauner. Tschauner hielt im Test sicher die Null. Michael „Bruno“ Esser bekam mehr zu tun, schluckte aber auch zwei Tore. Beim 1:1 sah er bei einer kurzen Ecke nicht so glücklich aus. © Petrow L wie locker: Trotz Positionskämpfen herrscht ein lockerer Ton im Team. „Ich sehe viele Konkurrenten, die den Kontakt suchen, etwas miteinander unternehmen, um sich zu fordern und zu fördern“, sagte Breitenreiter. „Anschluss zu finden, ist kein Problem“, bestätigt Esser. © Petrow M wie Muskeln: Muskelprobleme sind üblich in harten Trainingslagern. Aber in St. Peter-Ording? Kein Verletzter, keine Unfälle. „Die Jungs haben sich im Urlaub halt gut vorbereitet“, erklärt Breitenreiter, „aber wir haben auch ein Auge drauf, damit nichts passiert.“ © Petrow N wie Nordsee: Die 96-Bademeister Manuel Schmiedebach, Edgar Prib, Matthias Ostrzolek, Uffe Bech, Iver Fossum und Miiko Albornoz trauten sich ins 17 Grad kalte Meerwasser. Niclas Füllkrug bevorzugte allerdings den Wellness-Bereich: „War auch sehr schön.“ © Petrow Matthias Ostrzolek: © Priesemann P wie Platz: Die Mannschaft trainierte in Garding auf dem Gelände, wo früher ein Schweineacker war. Die Feuerwehr half, den Platz herzurichten und zu wässern. Es gelang den fleißigen Gardingern. „Der Platz war in gutem Zustand, danke an alle Helfer“, sagte Breitenreiter. © Petrow Q wie quarzen: Bei Breitenreiter ist das Rauchen seinen Spielern nicht verboten. „Das juckt mich nicht“, sagte er, „solange sie auf dem Platz marschieren.“ Auch Nutella und Cola erlaubt der 96-Trainer. Einziges No-go: Alkohol im ersten Trainingslager. © Petrow R wie Rakete: Der schnellste Spieler ist Sarenren-Bazee. Nur langsam kommt er an seine alte Form heran. Er tat sich in der Vorbereitung lange Zeit schwer, aber im Test in Flensburg zeigte er seine stärkste Waffe: Tempo. Er bereitete das 4:2 nach gutem Laufweg vor. © Petrow S wie Sturm: 96 hat gute Stürmer, aber es kommt noch einer dazu. Nach Sportbuzzer-Informationen steht der Kandidat fest, nur mit dessen Club muss verhandelt werden. Kosten: etwa acht Millionen. Franco di Santo (Schalke) ist ein, aber nicht der eine Kandidat, den 96 jetzt holen will. © Petrow T wie Tornado: Wuuuschbrummkrach, düste der Tornado-Bomber der Bundeswehr über die 96-Köpfen hinweg. Das Training wurde unterbrochen. 2004 hatte es in Garding schon einmal einen Absturz gegeben. Der Pilot hatte sich offenbar einen Spaß erlaubt. War aber nicht lustig! © Petrow U wie Unparteiisch; Trainer Breitenreiter bewährte sich im Training als Schiedsrichter, der keine Videoanalyse braucht: „Macht weiter, der hat dir nur ein bisschen auf den Fuß getreten.“ Dem Trainer gefiel, wie die Spieler untereinander reagierten: „Da war keiner nachtragend.“ © Petrow W wie Wolle: Co-Trainer Volkan „Wolle“ Bulut schilderte den Schlüsselmoment, als er und Breitenreiter sich vornahmen, Bundesliga-Trainer zu werden. Seine Schilderung des Hamburger Stadions bei Nacht wurde zum feinsten Satz des Trainingslagers: „Das hat so schön geleuchtet.“ © Petrow V wie Verlierer: In Flensburg setzte Breitenreiter zweimal elf Spieler ein. Neben Mevlüt Erdinc blieb auch Uffe Bech umgezogen auf der Bank sitzen. „Es macht ja keinen Sinn, nach zwanzig Minuten noch einmal auszuwechseln. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen“, erklärte der Trainer. © Petrow X wie XL: Schmiedebach, Bakalorz, Anton, Sané, Fossum und Schwegler: Sechs können Sechser spielen – eine XL-Besetzung. Den feinsten Ball spielt Pirmin Schwegler. Seine Ecke in Flensburg verwertete Füllkrug zum 3:2. „Gute Standards“, lobte ihn der Trainer. © Petrow Y wie Yoga: Morgens bereiteten sich die Spieler im Yoga-Raum des Strandgut-Resorts auf die harten Trainingstage vor. Mit Kerzen an den Wänden und Blick auf die Salzwiese machten die Profis Stabilisationsübungen mit Musik. Breitenreiter machte nicht mit: „Das wurde zu voll.“ © Petrow Z wie Zocken: Horst Heldt ist ein Gewinnertyp. Er verlor nicht beim Fußball-Boule auf dem Platz. Beim Darten gewann er mit einem Double-inn (7) den Prototypen einer 96-Jacke. Nur Volleyball ist nicht sein Ding. Das Team Heldt verlor mit 1:3 Sätzen gegen das Team Breitenreiter. © Petrow

​Hier wohnen die 96-Profis

Wie schon im Vorjahr nächtigen die 96-Profis dabei im Hotel "Strandgut". Das liegt direkt am Meer. Wie es sich dort so lebt, seht ihr in der Galerie.

Malerisch an der See: Das Hotel Strandgut wird die 96-Kicker in St. Peter-Ording beherbergen. Am Mittwoch reist Hannover 96 in dieses Hotel: Das Strandgut Resort liegt direkt am Meer. © StrandGut Resort Und so wohnen Füllkrug und Co.: Die Zimmer sind friesisch modern eingerichtet. © StrandGut Resort Hier wird gespeist: Das Restaurant "Deichkind" im StrandGut Resort. © StrandGut Resort Auch im Hotel gibt es die Möglichkeiten "aktiv" zu werden. Es bleibt abzuwarten, inwiefern 96-Spieler diese Angebote nutzen werden - schließlich stehen tägliche Trainingseinheiten auf dem Platz und Strandläufe auf dem Programm. © StrandGut Resort Das Hotel hat drei Restaurants und eine witzig designte Speisekarte mit „vegetarischen Quickies“, oder Ravioli, in denen man „einfach mal rumnudeln“ soll. © StrandGut Resort Das Strandgut ist während des 96-Trainingslagers ausgebucht, eine vergleichbare Woche kostet pro Doppelzimmer um die 800 Euro. © StrandGut Resort