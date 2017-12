Die Noten zum Sieg von Bayern München gegen Paris Saint-Germain

Sven Ulreich: Der Neuer-Ersatz in seinem erst siebten Champions-League-Spiel. Sah in Paris bei einem Gegentreffer ziemlich schlecht aus. Diesmal mit einer Hand gegen Mbappé (3.) und ansonsten immer mit rettenden Fingern dran bei den PSG-Schüssen. Ohne Chance beim 2:1 von Mbappé. NOTE 1

Joshua Kimmich: Mit erst 22 Jahren hat der Lahm-Erbe nun schon sein 23. Königsklassen-Match auf dem Buckel (5 Tore). Kam kaum in die Offensive, weil er gegen die schnellen PSG-Spitzen hinten gefordert war. Sah früh Gelb (22.), was ihn aber kaum einschränkte. NOTE 3

Niklas Süle: Durfte im Abwehrzentrum wieder den Stellvertreter von Boateng geben, der geschont wurde. Sehr in die Defensive gedrängt, daher nicht am Aufbauspiel beteiligt, aber immer wieder mit einem rettenden Bein zur Stelle. Aber zu spät beim 2:1 durch Mbappé. NOTE 3

Mats Hummels: Spielte bisher nur 94 Minuten in der Champions League (in vier von fünf Partien auf der Bank). Sehr aufmerksam, mit absoluter Chef-Attitüde in den Zweikämpfen im und am Strafraum. Gewann viele Bälle. NOTE 2

