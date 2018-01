Die One-Hit-Wonder von RB Leipzig

Spieler kommen, Spieler gehen. So ist das bei Profimannschaften und so ist das auch bei RB Leipzig. Einige Fußballer haben dabei nur wenig Gelegenheit sich in der ersten Mannschaft zu präsentieren und verlassen den Verein als One-Hit-Wonder. Smail Prevljak ist so ein Kandidat. Ihm wurde als Nachwuchs-Ass eine große Zukunft vorhergesagt. Bei den Männern von RB reichte es nur zu einem Kurzeinsatz von 21 Minuten. Der Gegner in der 2. Bundesliga hieß VfR Aalen und das Spiel endete unspektakulär 0:0. Christos Papadimitriou, Agyemang Diawusi oder Kyriakos Papadopoulos sind Leipziger Spieler mit einem ähnlichen Schicksal: Auf dem Platz hatten sie bei RB wenig Glück.