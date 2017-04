Die Polizei soll eingeschritten sein: Bayern-Stars stürmten Schiedsrichter-Kabine!

Anzeige

Sollte diese Geschichte wirklich stimmen, dann rollt auf den FC Bayern München noch einiges an Ärger zu. Wie der spanische Journalist José Luis Sanchez berichtet, haben drei wütende Bayern-Profis im Anschluss an das verlorene Champions-League-Viertelfinale die Fassung verloren.

Robert Lewandowski, Arturo Vidal und Thiago Alcantara sollen nach Angaben des Marca-Reporters nach Schlusspfiff die Kabine von Schiedsrichter Viktor Kassai gestürmt haben - um den Ungarn mit Beleidigungen zu bedenken. Vidal war von Kassai im zweiten Durchgang des Feldes verwiesen worden - es war der Anfang vom Ende des Bayern-Exits.

¡OJO! @JLSanchez78 EN DIRECTO: "Vidal, Thiago y Lewandowski ENTRARON en el VESTUARIO a INSULTAR al ÁRBITRO". #ChiringuitoMadrid pic.twitter.com/CpLiVaXJiS — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 18, 2017

Was genau das Münchner Trio dem schwachen Referee an den Kopf warfen, ist nicht bekannt. Allerdings muss es deftig gewesen sein. So schlimm zumindest, dass einige Polizeibeamte sich nach Angaben von Sanchez' Sender El Chiringuito TV gezwungen sahen, einzugreifen und den Streit zu beenden. Kassai hatte diverse Fehlentscheidungen getroffen. Einige kamen den Bayern zugute (etwa die nicht erkannte Abseitsposition von Lewandowski im Aufbau des Münchner 2:1), die meisten jedoch fielen zum Nachteil des FCB aus.

Die Bayern hatten also allen Grund, sauer auf Kassai zu sein. Franck Ribéry ließ seinen Ärger in einer emotional ziemlich aufgeladenen Instagram-Session aus. In einer Story knöpfte er sich die Fehlentscheidungen vor (Ronaldos Abseitstore und die Rote Karte für Vidal) und schrieb dazu "1 Jahr harte Arbeit, Schiri bravoooo".

Franck Ribéry nahm sich Kassai in einer Instagram-Story zur Brust. © Instagram/Screenshots

Vidal arbeitete sich weniger subtil am Ungarn ab: "Als die Madrilenen Angst bekommen haben, begann der Schiedsrichter seine Show. So einen Diebstahl darf es in der Champions League nicht geben. Wenn Schiedsrichter dich so ins Lächerliche ziehen, ist das schwer hinzunehmen. Es macht mich sehr sauer."

So sauer, dass Vidal dem Schiedsrichter wahrscheinlich persönlich noch ein paar Takte sagen musste...

