Personalnot und Spiele am laufenden Band: Die Recken geraten ans Limit

Kai Häfner gibt sich pragmatisch. „Wir sollten uns über die Belastung nicht beschweren“, sagte der Recken-Kapitän gestern. „Wir wollten unbedingt im Europacup spielen, jetzt haben wir nun einmal diesen Rhythmus.“ Dritte englische Woche beginnt Der 29-jährige Nationalspieler umschrieb mit diesen Worten den Start der Handballer in die dritte englische Woche in Folge – morgen (19 Uhr) steht das Bundesliga-Duell mit den Füchsen Berlin in der Swiss-Life-Hall an, am Sonntag (13 Uhr) folgt in Györ die EHF-Cup-Begegnung bei Grundfos Ta­ta­ban­ya. Insgesamt 14 Spiele im Zeitraum vom 7. Februar bis zum 6. April muss die TSV Hannover-Burgdorf in der Bundesliga, im DHB-Pokal und im Europacup bestreiten. Für Häfner und den Kollegen Fabian Böhm kommt wohl noch eine weitere Partie dazu – am 9. März spielt die deutsche Nationalmannschaft gegen die Schweiz.

Das sind die Spiele der TSV Hannover-Burgdorf in der zweiten Saisonhälfte 2018/19 - soweit sie bereits terminiert sind Donnerstag, 21. Februar (19 Uhr): TSV Hannover-Burgdorf - Füchse Berlin (Bundesliga/Swiss Life Hall) ©

Keine Zeit zum Auskurieren Da bleibt kaum Zeit zum Regenerieren oder gar Auskurieren von Verletzungen. „Domagoj Srsen hat am Donnerstag in Ludwigshafen mit Schmerzen gespielt“, erzählte Trainer Carlos Ortega. Und Rückraumspieler Böhm musste am Sonnabend in Nasice aufs Parkett – kaum eine Woche, nachdem er mit dem Fuß umgeknickt war. Gesunde noch stärker belastet Böhm, Srsen und auch Cristian Ugalde müssen angeschlagen auflaufen, weil andere Kollegen (Mait Patrail, Pavel Atman, Torge Johannsen, Lars Lehnhoff) schon länger unter Verletzungen leiden. Und von den noch gesunden Profis werden in den Wettkämpfen entsprechend längere Einsatzzeiten gefordert. Kommt noch eine zehnstündige Anreise hinzu wie zum jüngsten Spiel in Kroatien, „ist man heilfroh, wenn man am Sonntag um 18 Uhr wieder in der Heimat ist“ (Häfner).

Das sind die Gegner der "Recken" in der Gruppenphase des EHF-Pokals Grundfos Tatabánya KC (Ungarn): Die Ungarn sind der namhafteste Recken-Kontrahent. Sie waren von 1974 bis 1984 viermal Meister sowie zweimal Pokalsieger (1969, 1977). Ihr größter internationaler Erfolg (Halbfinale im Pokalsieger-Cup gegen den VfL Gummersbach 1979) ist verbunden mit einem schrecklichen Unfall: VfL-Spieler Joachim Deckarm, damals weltbester Handballer, erlitt bei einem Sturz auf den Zementboden der Halle schwere Kopfverletzungen, die zu bleibenden Behinderungen führten. Tatabanya ist Nummer drei im ungarischen Klubhandball. Linksaußen Milo Vujovic, ein Montenegriner, warf die bisher die meisten Tore im EHF-Cup für Grundfos, das Team schaltete in der Qualifikation OCI Lions Sittard (Niederlande) mit 31:18 und 27:27 aus. Tatabanya hat 70 000 Einwohner und liegt 60 Kilometer westlich von Budapest, Wahrzeichen der Stadt ist eine Turulvogel-Statue mit 15 Meter Flügelbreite. ©

Gegner haben mehr Vorbereitung Ortega versucht derweil, das Beste aus dem permanenten Wettkampfstress zu machen. „Wir haben jetzt zwei volle Tage Pause zwischen den Spielen gegen Berlin und in Ta­ta­ban­ya“, sagte der Spanier – das sei fast ein Tag mehr Zeit als zwischen den Partien in Ludwigshafen und Nasice. „RK Nexe konnte sich auf uns dagegen fast eine Woche vorbereiten, das sagt doch vieles“, ergänzte Häfner und lieferte auch einen Grund für die eigene Müdigkeit und die der Kollegen sowie für die 25:29-Niederlage. Bundesliga-Stärke als Bumerang Die hohe Belastung für die Recken und die anderen deutschen Klubs, die in internationalen Wettbewerben starten, ist schon seit längerer Zeit ein Thema. Das Prädikat der „stärksten Liga der Welt“, wie die Handball-Bundesliga sich selbst gern tituliert, wird zum Bumerang. „Die Topklubs aus Frankreich, Spanien und vom Balkan haben maximal vier bis fünf Spiele pro Saison in ihren nationalen Spielklassen, in denen sie richtig gefordert werden“, sagte Ortega. „Für sie stehen die Champions League oder der EHF-Pokal im Vordergrund.“