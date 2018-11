Die Recken im Check: So steht es um die Abwehr, die Torhüterposition und Co.

Die Wende nach der Mini-Krise mit zwei derben Pleiten? Sportchef Sven-Sören Christophersen war „froh, dass die Mannschaft eine Reaktion gezeigt hat“. Auf dem Erfolg in Lemgo lässt sich jedenfalls aufbauen – im Hinblick auf Donnerstag gegen Bietigheim und den Europapokal-Auftakt am Sonnabend gegen Lissabon. Wir machen den Check für die Woche der Wahrheit.

Aus den Bo­xen der Recken-Kabine in Lemgo dudelte Party-Musik mit Balkan-Klängen. Team-DJ Martin Ziemer machte damit besonders die Slowenen Urban Lesjak und Nejc Cehte sowie die Kroaten Ilija Brozovic und Domagoj Srsen glücklich. Besonders Lesjak und Srsen hatten großen Anteil am 31:26-Sieg im Lipperland.

TBV Lemgo (auswärts, 11. November, 16 Uhr) : Beim TBV holten die Recken fünf Punkte in den jüngsten drei Spielen. So kann es weitergehen. Siegchance: 70 Prozent © imago/Eibner

Programm im Check: So stehen die Chancen der TSV Hannover-Burgdorf in den nächsten Spielen

In Lemgo bekam Urban Lesjak den Vorzug vor Martin Ziemer – und spielte durch. Der Slowene kam gut in die Partie und rettete oft selbst, manchmal die Latte. Auch das gab Selbstvertrauen. Die gute Abwehr machte es auch für ihn leichter, weil Lemgo kaum gefährliche Würfe abfeuern konnte. „Es ist ein Wechselspiel“, weiß Ortega, „ist die Abwehr gut, spürt das auch der Torwart. Und wenn der Torwart gut hält, hat auch die Abwehr ein besseres Gefühl.“ Und auf der Bank ballte Ziemer immer wieder für seinen Kollegen Lesjak die Fäuste.

Bei der Personalnot der Recken hätte er sich schon viel eher in den Vordergrund spielen müssen. „Klar war die Eingewöhnung nicht einfach für mich, die Liga ist neu“, sagt Srsen, „aber ich habe sehr hart trainiert und will dem Team weiterhelfen.“ Das hat gegen Lemgo gut geklappt. Jetzt darf er nur nicht nachlassen. Landsmann Brozovic ist ohnehin aus der Stammformation der Recken nicht wegzudenken. Gegen Lemgo glänzte er erneut hinten und vorne. Auch dank der Vorlagen von Morten Olsen.

Kai Häfner fiel lange aus, er feierte erst gegen Stuttgart sein Debüt. Schon gegen Melsungen war er bester Schütze. Ebenfalls in Lemgo, als er all seine acht Tore in der ersten Halbzeit erzielte. Nejc Cehte vertrat ihn lange passabel, aber Häfner ist nun mal der unumstrittene Anführer und neben Olsen der qualitativ wichtigste Recke.

Das Glück

Auch das war irgendwie abhandengekommen. „All das Pech, was wir bisher hatten, verwandelte sich gegen Lemgo in Glück“, sagt Ortega, Fünfmal rettete das Gebälk in Lemgo allein in Hälfte eins. Bälle des Gegners sprangen Hannover vor die Füße, und selbst eigene Ballverluste im Angriff landeten wieder in Recken-Händen.