Die Recken stimmen sich auf das Pokalwochenende in Altenholz ein

Der Pokal ist bei den Recken-Handballern. Und zwar der „Sky goes Rewe“-Cup. Diese von der Supermarktkette ausgelobte Trophäe hat die Mannschaft von Trainer Carlos Ortega aus Kiel mitgebracht, als Zugabe zu einem 28:22 (11:12)-Testspielsieg beim Rekordmeister THW am Mittwoch. Es war bereits der vierte Sieg in Folge gegen den Topclub aus Schleswig-Holstein, und der hannoversche Sieg verdarb den 6800 Kieler Fans auch etwas die Laune bei der offiziellen Saisoneröffnung.

​Die perfekte Einstimmung

Der Konfettiregen in der Sparkassen-Arena bot die perfekte Einstimmung auf die ersten Pflichtspiele am Wochenende. Da treten die Recken wieder in Schleswig-Holstein an, im direkt an Kiel angrenzenden Ort Altenholz. Dort geht es um den Pokal des Deutschen Handball-Bundes (DHB) – und an diesen Wettbewerb haben die Hannoveraner als Finalist der Vorsaison allerbeste Er­innerungen. „Wir sind sehr zufrieden vom Final Four in Hamburg zurückgekehrt“, sagte Sven-Sören Christo­phersen am Donnerstag. Er war im Mai noch mit auf dem Parkett dabei, jetzt hat der 33-Jährige das Amt des Sportlichen Leiters bei der TSV Hannover-Burgdorf übernommen: „Und man darf nicht vergessen, dass mit sechs Spielen der Pokal den kürzesten Weg in den Europapokal bietet.“