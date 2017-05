Die Relegations-Schande: Pro und Kontra

Wie also werden aus bösen Fans in Zukunft friedliche? Wie wird Wut positiv kanalisiert? Diese Fragen gilt es zu beantworten (übrigens nicht nur in Fußballstadien). Und nicht, einen besonders spannenden Teil des Wettbewerbs abzuschaffen.

Die Zustände in dieser Woche während und nach den Relegationsspielen in Braunschweig und München waren skandalös. Darüber gibt es keine Diskussion. Es ist nicht zu tolerieren , wenn Chaoten ihren persönlichen Frust in Aggression ausarten lassen und damit den Spielbetrieb, die Spielstätten und vor allem die Gesundheit anderer Menschen gefährden .

KONTRA: Keine blauen Augen mehr!​

Von Tim Lüddecke

"All in“ zu gehen, bedeutet auch, am Ende den Einsatz hinzublättern. Ohne Theater. Mit Haltung. So vernichtend, so folgenschwer die Niederlage auch sein mag. Eine utopische Vorstellung, wie die asozialen Aktionen mancher Idioten (das Wort Fan verbietet sich an dieser Stelle) nun wieder zeigen. Ausschreitungen, in den unsäglichsten Ausprägungen, haben die jüngsten Relegationsspiele der 1. und 2. Bundesliga verunglimpft. Dabei nur von schlechten Verlierern zu sprechen, wäre fatal. Es ist ein Muster zu erkennen, dass Spiele in denen es wirklich um etwas geht, enormes Randale-Potenzial birgen.

Mit einer Relegationsabschaffung würde man den Unbelehrbaren zumindest etwas Wind aus den Segeln nehmen. Eine große Bühne, auf die ganz Fußball-Deutschland blickt, fiele weg.

Mal ganz zu schweigen von der Farce, die ein solches Format unter sportlichen Gesichtspunkten einnimmt. Wie ist es zu vertreten, dass eine Mannschaft, die eine beständig gute Saison spielt, um ihren verdienten Lohn gebracht wird? Und wie ist es zu vertreten, dass eine andere Mannschaft, die eine beständig schlechte Saison spielt, nicht dafür belangt wird?

Die finanzielle Schere zwischen 1. und 2. Bundesliga geht sowieso schon immer weiter auseinander. Seit Wiedereinführung der Relegation setzte sich in sieben von neun Fällen der Erstligist durch, gerade erst der VfL Wolfsburg mit einem fünfmal höheren Etat als Gegner Eintracht Braunschweig. Dass der Kleine am Ende dann eine Backpfeife verpasst bekommt und der Große sich mit zwei blauen Augen – und einer gebrochenen Nase (Hamburger SV) – davon stiehlt, darf nicht sein. Schon mal gar nicht abseits des Platzes. Der DFL ist das herzlich egal. Zusätzliche Spiele bedeuten zusätzliche Einnahmen.

Doch K.-o.-Spiele haben in einer Fußball-Saison über 34 Spieltage einfach nichts zu suchen – dafür gibt es den DFB-Pokal. Und da ist auch die Sache mit dem Einsatz nicht ganz so verhängnisvoll.