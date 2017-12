Die Roten in Noten: Die Einzelkritik der 96-Spieler gegen den FC Bayern München

Philipp Tschauner: Mit ungewohnten Wacklern in der ersten Halbzeit. Riesig aber seine Retter-Hände gegen den Kopfball von Thomas Müller in der 45. Minute, gegen den Tolisso-Kopfball in der 64. Minute und gegen Lewandowski in der 77. Minute. Note: 2 © imago/GEPA Pictures