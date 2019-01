Die "Roten" in Noten: Die Einzelkritik zum Spiel gegen Borussia Dortmund

Hannover 96 hat sein Bundesliga-Auswärtsspiel bei Spitzenreiter Borussia Dortmund mit 1:5 (0:1) verloren. Nach einer ordentlichen ersten Halbzeit, in der die "Roten" durch einen Kopfball von Hendrik Weydandt früh hätte in Führung können, brachen die 96-Dämme in der zweiten Hälfte. Nach dem 0:2 durch Marco Reus in der 60. Minute, begünstigt durch einen fatalen Fehler von Miiko Albornoz, hagelte es zwei weitere Gegentreffer durch Mario Götze und Raphael Guerreiro innerhalb von sieben Minuten. Nach dem 1:4 durch Marvin Bakalorz kurz vor dem Ende der Partie setzte Dortmunds Axel Witsel mit dem 1:5 den Schlusspunkt.

Wie die einzelnen 96-Akteure bei der Niederlage in Dortmund agierten, erfahrt Ihr in der Galerie mit den Einzelkritiken.