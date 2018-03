Die Roten in Noten: Die Einzelkritik zu Hannover 96 gegen Borussia Dortmund

Roman Bürki: In Salzburg war Bürki der Einzige, der höheren Ansprüchen genügte und sich gegen das Ausscheiden in der Europa League stemmte. Gegen Hannover konnte einem Bürki leid tun, weil er so wenig zu tun bekam, dass man befürchten musste, er friere bei Minustemperaturen ein. Als er gegen Schwegler und Füllkrug gefordert wurde, war er allerdings da, der Schweizer war bis zum Schlusspfiff sehr aufmerksam. NOTE 2

Roman Bürki: In Salzburg war Bürki der Einzige, der höheren Ansprüchen genügte und sich gegen das Ausscheiden in der Europa League stemmte. Gegen Hannover konnte einem Bürki leid tun, weil er so wenig zu tun bekam, dass man befürchten musste, er friere bei Minustemperaturen ein. Als er gegen Schwegler und Füllkrug gefordert wurde, war er allerdings da, der Schweizer war bis zum Schlusspfiff sehr aufmerksam. NOTE 2 © Getty