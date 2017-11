Die Roten in Noten: Die Einzelkritik zum Spiel von Hannover 96 bei RB Leipzig 

Philipp Tschauner: Wehrte einen Schuss von Marcel Sabitzer ins Zentrum ab, den anschließenden Schuss von Timo Werner parierte er jedoch großartig – auch wenn der Treffer nicht gezählt hätte, weil Werner wohl knapp im Abseits stand (16.). Auch beim Lattenschuss von Werner (45.) noch mit dem Gesicht am Ball. Note: 3

Philipp Tschauner: Wehrte einen Schuss von Marcel Sabitzer ins Zentrum ab, den anschließenden Schuss von Timo Werner parierte er jedoch großartig – auch wenn der Treffer nicht gezählt hätte, weil Werner wohl knapp im Abseits stand (16.). Auch beim Lattenschuss von Werner (45.) noch mit dem Gesicht am Ball. Note: 3 © Jens Meyer