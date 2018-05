Die Roten in Noten: Die Spieler von Hannover 96 gegen Hertha BSC in der Einzelkritik

Sebastian Kehl: Wurde in Hannover zum Profi-Spieler. Nach zwei Jahren in der 96-Jugend wurde der 32-fache deutsche Nationalspieler 1998 in den Profi-Kader berufen. Nach insgesamt vier Jahren im Trikot der Roten wechselte der Linksfuß zum SC Freiburg, blieb zwei Jahre im Breisgrau und wurde 2002 von Borussia Dortmund verpflichtet. Kehl spielte 13 Jahre für den BVB und beendete 2015 seine Karriere bei den Borussen.

Sebastian Kehl: Wurde in Hannover zum Profi-Spieler. Nach zwei Jahren in der 96-Jugend wurde der 32-fache deutsche Nationalspieler 1998 in den Profi-Kader berufen. Nach insgesamt vier Jahren im Trikot der Roten wechselte der Linksfuß zum SC Freiburg, blieb zwei Jahre im Breisgrau und wurde 2002 von Borussia Dortmund verpflichtet. Kehl spielte 13 Jahre für den BVB und beendete 2015 seine Karriere bei den Borussen.

Tranquillo Barnetta: Stand erstmals 2002 im Trikot des FC St. Gallen als Profi-Fußballer auf dem Platz und wechselte zwei Jahre später in die Bundesliga. Nach Stationen bei Bayer 04 Leverkusen, Hannover 96, dem FC Schalke 04 und Eintracht Frankfurt kehrte der Rechtsfuß im Januar 2017 nach einem knapp zweijährigen Zwischenstopp in Amerika beim Erstligisten Philadelphia Union zum FC St. Gallen in die Super League zurück. © imago/proshots

Mame Diouf: Der Stürmer gab sein Profi-Debüt auf der großen Bühne bei Manchester United im Jahr 2010. Von Manchester aus wurde er an den norwegischen Klub Molde FK und und an die Blackburn Rovers ausgeliehen, bis Hannover 96 ihn 2012 fest verpflichtete. Bis Juli 2014 erzielte der Senegalese 35 Tore in 75 Spielen. Danach kehrte er nach England zu Stoke City zurück. © imago/colorsport

Karim Haggui: Der Defensivspieler debütierte 2004 für den RC Straßburg Alsace in der französischen Ligue 1. Zwei Jahre später wechselte Haggui zu Bayer 04 Leverkusen in die Bundesliga. Nach Stationen bei Hannover 96, dem VfB Stuttgart und Fortuna Düsseldorf spielt der tunesische Nationalspieler seit August 2016 für den FC St. Gallen in der Schweizer Super League. © imago/panoramic

Szabolcs Huszti: Begann seine Karriere in Ungarn und wechselte im Sommer 2005 zum FC Metz in die französischen Ligue 1. Nachdem Huszti bereits von 2006 bis 2009 für Hannover 96 spielte, kehrte der Linksfuß nach einem dreijährigen Zwischenstopp bei Zenit St. Petersburg im Juli 2014 zurück an die Leine. Seit Februar 2017 spielt der Mittelfeldspieler in China für Changchun Yatai, wo er bereits vor seiner Zeit bei Eintracht Frankfurt von Juli 2014 bis Januar 2016 spielte.

Hiroshi Kiyotake: Startete seine Karriere in seinem Heimatland Japan und wechselte am 1. Juli 2012 zum 1. FC Nürnberg. Nach zwei Jahren in Nürnberg kam Kiyotake nach Hannover und wurde schnell zum 96-Leistungsträger. Nach dem Bundesligaabstieg 2016 verließ der quirlige Rechtsfuß die Roten wieder und ging nach Spanien zum FC Sevilla. Im Februar 2017 kehrte Kiyotake nach Japan zu Cerezo Osaka zurück. © imago/Flosport

Altin Lala: 1991 war Lala zusammen mit anderen albanischen Jugendnationalspielern bei einem Länderspiel in Offenbach geflüchtet und in Deutschland geblieben, für die Roten spielte er von seinem Profi-Debüt 1998 bis 2012 insgesamt 320 mal. Mit Dirk Rossmann gründete er bereits 2009 eine Firma, die in Albanien Drogerien betreibt. Für die albanische Nationalmannschaft war er von 2014 bis 2016 als Co-Trainer aktiv. © imago/sportfoto rudel

Valdet Rama: Debütierte 2008 im Alter von 20 Jahren für den FC Ingolstadt in der zweiten Bundesliga. Anschließend stand er unter anderem für Hannover 96, Örebro SK in Schweden und Real Valladolid in Spanien auf dem Platz. Seit dem 8. Juli 2017 spielt der Offensivspieler für Yanbian Funde in der chinesischen Super League. © imago/Rust

Christian Schulz: Wechselte 2007 vom SV Werder Bremen, wo er 2003 als Profi debütierte, zu Hannover 96 und blieb fast zehn Jahre bei den Roten. Schulz war zuletzt Kapitän, bekam nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga aber keinen neuen Vertrag. Der Verteidiger machte 285 Spiele in Hannover und schoss 19 Tore. Er spielt nun für den SK Sturm Graz in der österreichischen Liga. © picture point

Jan Simak: Der offensive Mittelfeldspieler debütierte als Profi bei Hannover 96 im Jahr 2000. In der Aufstiegssaison 2001/02 schoss er die Roten fast alleine in die 1. Bundesliga. Ab 2004 folgten weitere Spielzeiten bei deutschen Profiklubs, bis er 2012 den Weg in seine Heimat Tschechien antrat. © imago/pmk

Jiri Stajner: Er debütierte im Jahr 2000 in der Uefa-Cup-Qualifikation für Slovan Liberec. Der trickfreudige Tscheche spielte von 2004 bis 2010 bei den Roten. Bei ihm vereinten sich Genie und Wahnsinn. Machte in 243 Spielen 43 Tore und bereitete 30 weitere Treffer vor. Wechselte nach seiner Zeit in Hannover zu Solvan Liberec. Spielte noch mit über 40 Jahren bei TJ Spartak Chrastava.