Die Roten in Noten: Eine Einzelkritik der 96-Profis nach dem Spiel in Leverkusen

Sein drittes Bundesligaspiel für 96 startet so unglcklich wie sein erstes in Bremen aufhörte. Das 0:1 nach 200 Sekunden in die Torwartecke muss er haben. Pariert dann gut beim Flachschuss von Havertz. Den Elfer hätte er gehabt, beim 0:2 und 0:3 machtlos. Schade, das war nicht seine Saison. Ein guter Torwart isser, der Esser. Note: 4. © The Associated Press.

Timo Hübers: Wirkt irgendwie irritiert: Endlich ein Gegner für den Aufsteiger der Rückrunde, der ihn ernst nimmt. Kommt nicht gut in die Partie, kassiert Gelb nach überharter Grätsche. Fängt sich dann, der junge Mann. Aber beim 0:3 auch nicht im Bilde. Note 4. © imago/Avanti (Archiv)

Salif Sané: Kapitän ohne Hintermannschaft? Packt als einziger richtig zu, ist zurecht sauer, weil seine Mitspieler das Bayer-Ballett passiv genießen. Schade, hätte einen schönen Abschied verdient gehabt. Note 3. © imago/Jan Huebner

Josip Elez: Geht und steht und läuft gar nicht rund. Zieht in Zweikämpfen zurück, reagiert kaum auf Tempowechsel der Bayer-Passmaschinen. Da schaut ihn Sané zurecht irritiert an. Darf in der Pause duschen gehen. Note: 5,5. © The Associated Press

Julian Korb: Macht wenig Fehler, macht aber überhaupt recht wenig auf seiner Seite, weil Leverkusen die schwache linke 96-Seite fieserweise ausnutzt. Nach der Pause macht Julian Brandt ihm Feuer. Vergibt die Riesenchance in der 90.Minute frei vor Leno. Note 4,5. © imago/Michael Weber (Archiv)

Marvin Bakalorz: Zickzack-Baka als Einzelkämpfer im Mittelfeld unterwegs. Leverkusen spielt mit ihm Gammeleck im Bayerkreuz, da kann er nicht viel machen. Note: 4. © imago/DeFodi

Iver Fossum: Macht mit beim Wettbewerb der schönsten Ballverluste, leitet fast das 0:3 ein. Kein Zugriff im Zentrum. Will auch nicht so richtig Gammeleck spielen. Note: 5. © imago/Jan Huebner (Archiv)

Matthias Ostrzolek: Tolle Torvorlage, leider auf der verkehrten Seite zum 0:2. Gegen Bailey tempomäßig um mehrere Promill langsamer. Es passt fast nichts zusammen, was er auch versucht – in der Schlussphase sogar als Mittelfeldspieler. Note 5,5. © dpa

Sebastian Maier: Mensch Maier, wo ist der mutige Zweitliga-Regisseur des Saisonstarts vor anderthalb Jahren. Fällt leider nicht auf, dass er in der Startelf steht. Der Elfer gegen ihn – muss Winkmann auch nicht pfeifen. Note: 5. © imago/Nordphoto

Martin Harnik: Neben Sané, Bakalorz und Füllkrug noch der Spieler mit der stärksten Ausstrahlung. Versucht zumindest, Bayer mit etwas anderem als 08/15 zu ärgern. Hat die erste Torchance für 96 (39.), den erwischt er nicht richtig. Hat auch nach der Pause die größte 96-Chance.Macht dann nach der Maina-Vorlage noch das 2:3. Note: 3,5. © imago/DeFodi

Niclas Füllkrug: Jahrtausendrekord eingestellt! Füllkrug steht verdient auf einer Stufe mit Ya Konan und Bobic. 14 Saisotore sind ein Klasse-Wert. Hatte gegen Bayer als Bankspieler in der Luft kaum Szenen, aber das Tor macht er in der 90. MInute eiskalt. Note 3. © The Associated Press.

Ihlas Bebou: Nette Geste: Verursacht erst den Elfer mit eingesprunener Grätsche vor der Kießling-Einwechslung. Nur der Kölner Video-Keller vermiest die Kies-Party mit dem Elfer. Vorher zeigt Bebou Bailey mal kurz nach der Einwechslung, wie ein echter Turbo zündet. Note 3. © imago/DeFodi (Archiv)

Linton Maina: Maina für Maier in der 63. Minute. Nur zwei Buchstaben gewechselt, aber die Bedeutung fürs 96-Spiel ist auffällig. Der 18-Jährige bringt mehr Power rein. Tunnelt Wendell und ist nur mit Fouls zu stoppen. Tolle Vorlage für Harnik zum 2:3. Mehr Maina tut 96 gut. Note 2. © imago/DeFodi (Archiv)