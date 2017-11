Die Roten in Noten: Die Spieler von Hannover 96 nach der Partie gegen Stuttgart in der Einzelkritik

Ron-Robert Zieler: Der verlorene Sohn wurde in seinem alten Wohnzimmer freundlich empfangen. Er schnürte insgesamt 185 Mal die Schuhe für 96. Zieler spielte solide, parierte zweimal einen Klaus-Freistoß stark und blieb auch ansonsten weitestgehend beschäftigungslos. Hatte Glück, dass Bebous Schuss nur an den Pfosten knallte (62.). NOTE 3

