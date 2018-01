Die Roten in Noten: Einzelkritik zum Niedersachsen-Duell Hannover 96 gegen VfL Wolfsburg

Robin Knoche: Bewies Übersicht und Einsatzfreude, klärte in der 70. Minute in höchster Not gegen den einschussbereiten Füllkrug. - Note 3

Robin Knoche: Bewies Übersicht und Einsatzfreude, klärte in der 70. Minute in höchster Not gegen den einschussbereiten Füllkrug. - Note 3 © Lobback

Jeffrey Bruma: Erstmals seit dem Hinrunden-Finale in Köln wieder in der Startelf, resolute Zweikampf-Führung, hatte den zuletzt stark aufspielenden Füllkrug im Griff. - Note 3

Jeffrey Bruma: Erstmals seit dem Hinrunden-Finale in Köln wieder in der Startelf, resolute Zweikampf-Führung, hatte den zuletzt stark aufspielenden Füllkrug im Griff. - Note 3 © imago sportfotodienst

Renato Steffen: Sein erstes Spiel von Beginn an für den VfL, der Neuzugang rieb sich viel in Zweikämpfen aus, hatte wenig Zug zum Tor. - Note 4.

Renato Steffen: Sein erstes Spiel von Beginn an für den VfL, der Neuzugang rieb sich viel in Zweikämpfen aus, hatte wenig Zug zum Tor. - Note 4. © Lobback