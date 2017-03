Die Roten in Noten: Fünfmal die 5 – nur Tschauner in Topform gegen 1860

Philipp Tschauner: Ohne den Keeper hätten die „Roten“ zur Halbzeit klar zurückgelegen. Bärenstark in sogenannten Eins-gegen-Eins-Situationen, als er gegen die allein auf ihn zustürmenden Amilton (33.) Minute und Stefan Aigner (45.) klärte. Machte einen klasse Eindruck, auch wenn er sich einmal verschätzte. Note: 1,5

Philipp Tschauner: Ohne den Keeper hätten die „Roten“ zur Halbzeit klar zurückgelegen. Bärenstark in sogenannten Eins-gegen-Eins-Situationen, als er gegen die allein auf ihn zustürmenden Amilton (33.) Minute und Stefan Aigner (45.) klärte. Machte einen klasse Eindruck, auch wenn er sich einmal verschätzte. Note: 1,5 © dpa/Steffen

Marvin Bakalorz: Lief wieder als rechter Verteidiger auf, setzte einige Akzente im Spiel nach vorn. Einer der wenigen „Roten“, die von Anfang an beherzt zur Sache gingen. Nach hinten mit einigen Problemen gegen Senior Ivica Olic; hatte diverse Male Schwierigkeiten mit der Ballannahme. Note: 3 © Imago/Steffen

Edgar Prib: Es begann mit einem Freistoß in Kniehöhe, und es wurde nicht besser. Seine Standards waren daneben, dazu gesellten sich – bei allem kämpferischen Einsatz - haarsträubende Abspielfehler. Note: 5 © imago/nordphoto