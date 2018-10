Die Roten in Noten: Die 96-Einzelkritik gegen den VfL Wolfsburg

Vor 34.400 Zuschauern hat Hannover 96 in der 2. Runde des DFB-Pokals gegen den VfL Wolfsburg mit 0:2 verloren. Admir Mehmedi schoss den VfL nach 20 Minuten in Front, Wout Weghorst erhöhte in der Nachspielzeit zum 2:0-Endstand. Die Niedersachsen bemühten zwar, den Ausgleich zu erzielen. Doch am Ende erspielten sich die Roten zu wenig zwingende Torchancen - und liefen dann in einen Konter zum 0:2.