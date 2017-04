Die Roten in Noten: So war die erste Breitenreiter-Elf in Form

Oliver Sorg - Note 3,5: Verlor einige Laufduelle, bügelte das jedoch wieder aus. Im Vorwärtsgang mit angezogener Handbremse und nicht so oft gefordert wie Miiko Albornoz auf der linken Abwehrseite.

Salif Sané - Note 2,5: Hatte ein, zwei Wackler in seinem Spiel, gewann jedoch die meisten Zweikämpfe gegen Union-Stürmer Sebastian Polter.

