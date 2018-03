Die Roten in Noten: Hannover 96 in der Einzelkritik nach der Heimschlappe gegen FC Augsburg

Miiko Albornoz - Note 4: Fing gut an mit einer klasse Flanke, danach mit einem Torschuss. Ließ offensiv nach, dazu defensiv mit den bekannten Schwächen.

Salif Sané - Note 2: Schafft mit seinem Gewaltschuss den Ausgleich zum 1:1. In der Abwehrkette noch der verlässlichste Spieler.

Felipe - Note 5: Lässt Gregoritsch vor dem 0:1 in seinem Rücken entwischen. Ohne Tempo, keine Abstimmung mit Sané.

