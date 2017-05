Die Roten in Noten: So war die Breitenreiter-Elf in Sandhausen in Form

Hübner: In seinem alten Wohnzimmer in Sandhausen muss er die Axt rausholen, um Sukuta-Pasu zu stoppen. Und mit Köpfchen wird er zum Aufstiegshelden mit seinem 1:1 nach der Ecke von Klaus. Note: 1.

Hübner: In seinem alten Wohnzimmer in Sandhausen muss er die Axt rausholen, um Sukuta-Pasu zu stoppen. Und mit Köpfchen wird er zum Aufstiegshelden mit seinem 1:1 nach der Ecke von Klaus. Note: 1. © imagoSielski

Albornoz: Warum so nervös? Hätte er gar nicht sein müssen nach den guten Leistungen in den vergangenen Wochen. Ihn scheint die rote Atmosphäre eher zu bremsen als anzutreiben. Note: 3.

Albornoz: Warum so nervös? Hätte er gar nicht sein müssen nach den guten Leistungen in den vergangenen Wochen. Ihn scheint die rote Atmosphäre eher zu bremsen als anzutreiben. Note: 3. © imagoEibner