Die Roten in Noten: So waren die 96-Profis bei Hertha BSC in Form

Marvin Bakalorz: Ein Vorbild in der Balleroberung, aber nach vorne kommt diesmal wenig Wucht. Seine langen Pässe findet keinen Mitspieler. Steigert sich wie viele nach der Pause. Aber es reicht nicht. Note: 4.

Marvin Bakalorz: Ein Vorbild in der Balleroberung, aber nach vorne kommt diesmal wenig Wucht. Seine langen Pässe findet keinen Mitspieler. Steigert sich wie viele nach der Pause. Aber es reicht nicht. Note: 4. © Karina Hessland-Wissel (Archiv)

Oliver Sorg: Nicht Fossum, nicht Schmiedebach – Sorg muss ins Mittelfeld. Tut sich schwer mit der zentralen Position, reibt sich auf. Fliegt als erster beim 0:2 an der Flanke vorbei. Gelbbelastet, muss in der Pause raus. Note 4.

Oliver Sorg: Nicht Fossum, nicht Schmiedebach – Sorg muss ins Mittelfeld. Tut sich schwer mit der zentralen Position, reibt sich auf. Fliegt als erster beim 0:2 an der Flanke vorbei. Gelbbelastet, muss in der Pause raus. Note 4. © Matthias Koch