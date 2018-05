Die Saison-Statistiken: Robert Lewandowski führt vier Rankings an - Pavlenka eine Bank

Glanzparaden: Jiri Pavlenka stand in jedem Pflichtspiel auf dem Platz. 46 Gegentore kassierte er in 38 Spielen - kein Spitzenwert, dafür aber mit den meisten Glanzparaden in der Spielzeit 2017/2018. Viele Werder-Fans betiteln den 26-jährigen Tschechen als den besten Spieler der Saison. © Sportbuzzer