Die Stimmen zu Hannover 96 gegen den VfL Wolfsburg: "Ich hab einfach abgezogen"

Einer ist am Samstag besonders glücklich: Linton Maina. Der 19-Jährige traf gegen den VfL Wolfsburg zum ersten Mal in der Bundesliga und leitete den Hannoveraner Sieg ein. "Ich hab einfach abgezogen", erklärt der junge Torschütze seinen Treffer. Außerdem verriet Maina, was auf dem Zettel von Trainer André Breitenreiter stand, den Miiko Albornoz an ihn weiterreichte. Die Stimmen zum Spiel.