Die Stimmen zum 96-Spiel gegen Arminia Bielefeld

Daniel Stendel: "Das ist nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Die Mannschaft hatte auch den Anspruch zu gewinnen. Am Ende sind wir zu hektisch geworden. Die Bielefelder hatten aber auch noch gute Möglichkeiten, mit denen sie uns noch mehr hätten wehtun können. " © imago

Philipp Tschauner: "Wir müssen uns für den Punkt nicht entschuldigen. Aber in der ersten Halbzeit war das von uns zu wenig. Wir hatten zu wenig Geschwindigkeit in unserem Spiel. Am Ende weiß man nicht, wozu der Punkt noch gut ist." © Maike Lobback/Team zur Nieden