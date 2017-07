Die Stimmen zum Derby BSG Chemie Leipzig - 1. FC Lok Leipzig (0:1)

Leipzig. Nach dem hart umkämpften Saisonauftakt in der Regionalliga schilderten Trainer und Spieler von Lok Leipzig und BSG Chemie ihre Sicht aufs Derby. Mit einem 1:0 behaupteten sich die Blau-Gelben im Alfred-Kunze-Sportpark. Lok war einfach abgebrühter – in dieser Einschätzung sind sich die BSG Chemie und die Blau Gelben (1:0) nach dem Derby einig. Für die Fußball-Chaoten findet Lok-Coach Heiko Scholz klare Worte: Am besten nie mehr ins Stadion lassen.