Die Zeit ist reif – für einen Erfolg des SC DHfK Leipzig bei den Füchsen Berlin

Ebenfalls am Montag kam dann die Nachricht, dass mit Niclas Pieczkowski, Philipp Weber und Semper drei Grün-Weiße in den vorläufigen deutschen Kader für die WM im kommenden Jahr im eigenen Land und in Dänemark berufen wurden. Und am Donnerstag bekam es der SC DHfK schließlich amtlich, dass seine Nachwuchsarbeit top ist, denn in einer von der Handball-Bundesliga veröffentlichten Rangliste grüßt die Mannschaft von Trainer André Haber von der Spitze.

Das ist zwar alles schön und gut, hilft im Liga-Alltag aber nur bedingt weiter. Da hinken die Messestädter mit nur vier Saisonsiegen und Tabellenplatz 15 den eigenen Zielen hinterher. Nun folgt am Sonntag bei den Füchsen Berlin (16 Uhr, Schmeling-Halle) nicht gerade ein Leichtgewicht als Gegner. Nach holprigem Saisonstart haben sich die Hauptstädter gefangen und etwa dem SC Magdeburg am siebten Spieltag die erste Saisonniederlage beigebracht. Dennoch verläuft die Saison auch wegen vieler Verletzter noch nicht optimal für das Team von Velimir Petkovic. Mit 20 Punkten haben die Füchse auf Platz fünf aktuell genauso viele Pluszähler wie der SC DHfK Minuspunkte. Von diesen Zahlen will der Berliner Übungsleiter nichts wissen und warnt eindringlich. „Der SC DHfK hatte auf den Trainerposition einige Unruhen, was nie von Vorteil für ein Team ist. Leipzig steht zwar im unteren Bereich der Tabelle, aber die Nominierung von drei Nationalspielern in den 28-Mann-Kader von Christian Prokop zeigt, dass das Team immer brandgefährlich sein kann.“

„Wir wissen, wie schwer es ist, in Berlin zu spielen, doch wenn ich auf unsere Bilanz der letzten sieben, acht Ligaspiele schaue, hatten wir in jedem Spiel bis in die Schlussphase die Chance auf einen Punktgewinn“, meint André Haber. Das ist zwar bezogen auf die Auswärtspartien etwas euphemistisch formuliert, ändert aber nichts daran, dass die Berliner in dieser Saison in eigener Halle verwundbarer erscheinen als sonst. Das zeigte zum Beispiel das 30:25 des TVB Stuttgart in Berlin am 1. November oder der 26:24-Erfolg der MT Melsungen an gleicher Stelle zwei Wochen später. Und so kündigt auch der DHfK-Coach für Sonntag eine sehr konzentrierte Leistung an. „In der letzten Saison ist uns das, trotz vieler angeschlagener Spieler, in Berlin auch sehr lange gelungen.“