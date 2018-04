Die zwei Gesichter von RB Leipzig

Anzeige

Hannover. „Wir sind RB Leipzig, wir machen es immer spannend“, sagte Emil Forsberg mit einem verschmitzten Grinsen und fügte hinzu: „Klar muss das Spiel nach dem 3:1 durch sein, aber es ist in diesem Jahr irgendwie so bei uns, dass es immer eng wird.“ Der Vizemeister agiert in der Bundesliga oft wie eine Wundertüte. Trotz zweimaligem Zwei-Tore-Vorsprung und Überlegenheit in allen Belangen geriet das Hasenhüttl-Team in Hannover in der Schlussphase noch einmal unnötig unter gewaltigen Druck. Erneut zeigte RB Leipzig im Liga-Alltag seine zwei Gesichter.

Auf der Suche nach Erklärungen, sagte Sportdirektor Ralf Rangnick nach dem etwas glücklichen aber verdienten 3:2-Sieg gegen den Tabellen-13. am Ostersamstag: „Das hat ein bisschen was damit zu tun, dass man sich in der Spielweise gefällt und sagt, wir sind klar besser. Das war ja auch so, aber das nützt im Fußball nichts, solange das Spiel nicht entschieden ist. Es war auch nicht das erste Mal, wenn ich an das Köln-Spiel denke. Am Ende war es trotzdem brutal wichtig, das Spiel zu ziehen.“ Denn der Vizemeister nutzte die Dortmunder Klatsche sowie das Leverkusener Remis, um sich in der Tabelle wieder direkt unter die Champions-League-Aspiranten zu mischen. Es war der erste Erfolg in der Rückrunde, gegen ein Team aus der unteren Tabellenhälfte.

Kapitän Willi Orban sagte zu den turbulenten letzten 25 Minuten gegen Hannover: „Wir haben ein bisschen die Coolness verloren, die wir in der ersten Hälfte schon zu viel hatten. Wir haben den Ball nicht halten können, keine Entlastung gehabt und so den Gegner aufgebaut.“ Hitzig wurde es auch, weil die Leipziger in der zweiten Halbzeit zu viele Fouls am Strafraum der Hannoveraner und zu viele Ecken produzierten. Der Anschlusstreffer des Breitenreiter-Teams zum 2:1 fiel nach einer Ecke. Beim 3:2 agierte die RB-Abwehr, obwohl rings um den eigenen Strafraum in Überzahl, völlig ungeordnet. Dass die am Ende vogelwilde Defensivleistung mit dem Ausgleich zum 3:3 nicht bestraft wurde, lag auch an glücklicher Fügung und dem Videoschiedsrichter.

Freude herrschte bei den Leipziger Torschützen, denn Emil Forsberg und Yussuf Poulsen konnten in dieser Saison noch nicht so oft über eigene Treffer jubeln. Für den Schweden war es das erste Bundesligator in dieser Saison aus dem Spiel heraus, das zweite insgesamt. Der Däne netzte im Fußballoberhaus das letzte Mal am 4. November 2017 ein – beim 2:1-Heimsieg gegen Hannover.

DURCHKLICKEN: Die Stimmen zum Spiel Yussuf Poulsen (RB Leipzig): Wir hätten nach dem 3:1 den Sack zumachen müssen und dürfen uns da nicht noch einmal angreifbar machen. Aber in den ersten 60 Minuten haben wir richtig gut gespielt!" © dpa Andre Breitenreiter (Hannover 96): „Man hat unseren Jungs von Beginn an angemerkt, dass sie verunsichert und nervös sind. Leipzig war aber auch richtig gut unterwegs. Nach dem 0:2 haben wir uns von allem befreit und eine scheiß-egal-Mentalität an den Tag gelangt und druckvoll nach vorn agiert.“ © dpa Willi Orban (RB Leipzig): "Wir haben es in der Schlussphase unnötig spannend gemacht und den Gegner durch zu einfache Ballverluste noch einmal aufgebaut. Das darf uns nicht passieren. Aber natürlich sid wir am Ende sehr froh über den Sieg!" © dpa Horst Heldt (Manager Hannover 96) zum aberkannten Tor: „Jetzt sagen sie mir, wo der da im Abseits steht. Gleiche Höhe - im Zweifel für den Stürmer!“ © dpa Ralf Rangnick (Sportdirektor RB Leipzig): „Wir haben heute wieder so ein bisschen beide Gesichter gezeigt. Eine Stunde lang mit dem Ball hervorragend, es aber versäumt, mehr als ein Tor zu machen. Nach dem 2:0 denkst du, jetzt hast du das im Griff. Aber wir haben die letzte halbe Stunde auch einfach nicht gut verteidigt. Deswegen war es am Ende noch ein Zittersieg.“ © dpa Konrad Laimer (RB Leipzig): „Wir sind froh, dass wir die drei Punkte geholt haben. Vor allem nach so einer hitzigen Schlussphase. Im Grunde denke ich trotzdem, dass wir den Sieg verdient haben, weil wir viel investiert haben. Aber wir müssen es nicht so spannend machen, es schlauer spielen. Das müssen wir uns ein bisschen vorwerfen.“ © dpa Ralph Hasenhüttl (RB Leipzig): „Wir sind glücklich, dass wir heute hier gewonnen haben. Wir haben kein schlechtes, sondern sogar 65 Minuten ein richtig gutes Spiel gemacht haben. Wir wussten, dass Hannover eine gute Mentalität hat und schon öfter zu Hause zurückgekommen ist. Nach dem 3:1 habe ich eigentlich gedacht, das Ding ist durch. Zum Schluss hatten wir gefühlt 50 Ecken und Freistöße gegen uns.“ © dpa Emil Forsberg (RB Leipzig): „Wir sind RB Leipzig, wir machen es immer spannend. Ein 3:1 nach 80 Minuten müsste reichen. Aber irgendwie wird es bei uns in diesem Jahr immer eng. Aber mir ist das egal, solange wir gewinnen, auch wenn es am Ende nicht immer gut aussieht.“ © dpa

Beide profitierten von den brillanten Vorbereitungen des deutschen Nationalstürmers Timo Werner. Der 22-Jährige blieb zwar selbst im Abschluss glücklos, zeigte sich dafür zweimal nach Kontern als perfekter Vorbereiter und mit dem Auge für seine Mitspieler: „Er hat heute sehr viel zum Sieg beigetragen, das ist mindestens genauso wichtig. Es ist auch nicht so entscheidend, ob Timo trifft, sondern dass wir treffen“, sagte Hasenhüttl. Auch Willi Orbans Tor bei seinem 50. Bundesligaspiel im RB-Trikot war kein Zufall: Bereits fünf seiner sechs Ligatore drückte der Innenverteidiger mit dem Kopf über die Linie.

Forsberg brachte es am Ende des Tages und nach dem fünften Auswärtssieg der Bundesligasaison auf den Punkt: „Wir sind wieder in einer guten Spur für die Champions League, das ist die Hauptsache und dafür kämpfen wir jetzt jedes Spiel. Deshalb bin ich happy.“ Auch für die fast 2500 mitgereisten RB-Fans hatte sich der Osterausflug ins nassgraue Hannover gelohnt.

DURCHKLICKEN: Die RB-Elf in der Einzelkritik (32) Peter Gulacsi: Verhindert früh den 0:1-Rückstand, greift einmal an einer Flanke vorbei. Note 3. © GEPA Pictures (3) Bernardo: Macht es auf links respektabel, auch im Spiel nach vorne. Note 3. © GEPA Pictures (4) Willi Orban: Wunderbares Kopfball-Tor, aber defensiv mit wachsenden Problemen. Note 3. © GEPA Pictures (6) Ibrahima Konaté: Lange gut im Abwehrzentrum, dann nicht mehr. Note 3. © GEPA Pictures (27) Konrad Laimer: Rettet die 2:0-Führung, emsiger Held der Arbeit. Note 3. © GEPA Pictures (8) Naby Keita: Alles was er macht, hat Hand und Fuß. In der zweiten Halbzeit nachlassend. Note 2. © GEPA Pictures (31) Diego Demme: Wie immer immer unterwegs. Note 3. © GEPA Pictures (17) Bruma: Effektiv ist anders, zu verspielt. Note 4. © GEPA Pictures (10) Emil Forsberg: Torschütze, Wegbereiter, Ballmagnet, aber auch mit Kunstpausen. Note 3. © GEPA Pictures (29) Jean-Kevin Augustin: Behauptet diverse Bälle, trifft danach öfter die falsche Entscheidung. Note 3. © GEPA Pictures (11) Timo Werner: Geniale Vorarbeit zu Forsbergs 1:0 und zu Poulsens 3:1. Note 2. © GEPA Pictures (7) Marcel Sabitzer: Kommt für Bruma, arbeitet viel. Note 3. © GEPA Pictures (9) Yussuf Poulsen: Sofort im Bilde und dem wichtigen 3:1. Note 2. © GEPA Pictures (5) Dayot Upamecano: Hilft am Ende mit allem, was er hat, den Dreier über die Zeit zu retten. Note 2. © GEPA Pictures

Die Zeichen vor dem Viertelfinal-Hinspiel kommenden Donnerstag in der Europa League gegen Olympique Marseille stehen nun auch personell richtig gut: Marcel Sabitzers Sprunggelenk hielt der Belastung bei der Einwechslung in Hannover und nur zwei Wochen nach seinem Bänderriss Stand. Stefan Ilsanker übte nach seiner Zerrung im Knie am Ostersonntag wieder individuell auf dem Rasen am Cottaweg.

