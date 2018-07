Diego Maradona greift England hart an: "Diebstahl in ganz großem Stil"

Seine Argentinier sind schon raus. Das hindert Diego Maradona aber nicht daran, bei der WM in Russland am Ball zu bleiben. Nach dem Ausscheiden seiner "Gauchos" hat der ehemalige Weltfußballer Kolumbien ins Herz geschlossen. Doch auch die "Cafeteros" sind inzwischen ausgeschieden - nach einem spannenden Elfmeterschießen gegen England.

Maradona will das nicht akzeptieren - und pestet volles Rohr gegen die Engländer und den umstrittenen Schiedsrichter Mark Geiger aus den USA.* "Ich habe heute einen Diebstahl in ganz großem Stil miterlebt"*, jammerte Maradona bei teleSUR. "Ich entschuldige mich bei allen Kolumbianern. Die Spieler sind nicht an dem WM-Aus schuld."