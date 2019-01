Sorge um Diego Maradona: Tochter gibt Entwarnung – "Er ist okay" 

Fußball-Fans auf der ganzen Welt sind in Sorge: Denn argentinischen Berichten zufolg, soll sich Fußball-Legende Diego Maradona einer dringenden Operation unterziehen müssen. Der inzwischen 58-Jährige leide demnach an einer Magenblutung.

Die Diagnose soll dem Argentinier bei einer Routineuntersuchung mitgeteilt worden sein. Doch wie schlimm ist es wirklich?

"All jenen, die sich wirklich Sorgen machen"

Nun gibt es erst einmal Entwarnung: Dalma Maradona, die Tochter des Fußball-Idols, twitterte noch in der Nacht zu Samstag: "All jenen, die sich wirklich Sorgen um meinen Vater machen, sage ich, dass er okay ist." Durchatmen. Doch was heißt das genau? Nur wenige weitere Informationen sind darüber hinaus bekannt.