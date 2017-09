Hier bewerben sich die Bürgermeister um die EM 2024 

Berlin - Olympiastadion (74.475 Zuschauer) Die Bewerbung des regierenden Bürgermeisters Michael Müller (SPD): „Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin! Kein Fußballfan kann sich der Magie dieses Schlachtrufes entziehen. Und wer einmal beim Pokalfinale im Olympiastadion war oder Gänsehaut-Spiele wie Deutschland : Argentinien beim Sommermärchen 2006 erleben durfte, der weiß: Berlin und sein Olympiastadion ziehen einen in den Bann wie kein anderer Ort. Eine Europameisterschaft ist ohne das Olympiastadion einfach nicht denkbar. Denn Berlin ist the place to be, weil man hier immer zu Gast bei Freunden ist.“ © imago/dpa

Frankfurt am Main - Commerzbank-Arena (51.500 Zuschauer) Die Bewerbung von Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD): "Die Teilnahme an der UEFA EURO 2024 als Spielort ist eine große Chance für Frankfurt am Main um sich nach der Fußball-WM 2006 der Männer und der Frauen-WM 2011 erneut international und auch national zu positionieren. Die positiven Effekte solch hochkarätiger Sport-Veranstaltungen in wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht, insbesondere aber auch im Hinblick auf die Identifikationsmöglichkeiten unserer Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Stadt als Zentrum des deutschen Sports, wollen wir einfach nutzen. Die Weltmeisterschaften 2006 und 2011 haben bereits gezeigt, dass wir mit unserer Sport-Infrastruktur als auch unserem touristischen Angebot sehr gut aufgestellt sind. Die Anforderungen der UEFA können wir schon jetzt erfüllen. Mit unserem Frankfurter Stadion als Spielstätte, dem Flughafen, dem Hauptbahnhof und den Fernstraßen bieten wir eine hervorragende Infrastruktur für die Besucher. Frankfurt steht bereit für die Euro 2024." © dpa/imago

Hamburg - Volksparkstadion (57.000 Zuschauer) Die Bewerbung des ersten Bürgermeisters Olaf Scholz (SPD): „Hamburg ist eine fußballverrückte Stadt. Der Bundesliga-Dino HSV und der auf seine eigene Art einzigartige FC St. Pauli machen Hamburg im Fußball unverwechselbar. Hamburg ist eine internationale Stadt – auch im Sport. Weltmeisterschaften wie die der Amateurboxer oder der Handball-Frauen in diesem Jahr gehören in Hamburgs Sportkalender. Und das wichtigste: Hamburg hat Sportfans, die in Sachen Gastfreundschaft und Begeisterung in der Champions-League spielen. Die Euro 2024 passt zu uns. Und umgekehrt.“ © imago/dpa/Montage

Nürnberg - Max-Morlock Stadion (44.308 Zuschauer) Die Bewerbung von Oberbürgermeister Ulrich Maly (SPD): „Wir wollen die EM, weil Nürnberg eine Fußballstadt ist. Spätestens seit dem Jahr 1900, als der 1. FC Nürnberg gegründet wurde, gehört dieser Sport zu uns. Heute sitzt die Deutsche Akademie für Fußballkultur in Nürnberg. Und Hunderttausende in unserer Metropolregion sind begeisterte Fußballfreunde. Vielen von ihnen sind die tollen Erlebnisse bei der WM 2006 in bester Erinnerung. Der Fußball kann eine ungeheure Kraft zur Völkerverständigung entfalten. Diese möchten wir – als Stadt des Friedens und der Menschenrechte – befördern. Die EM führt Menschen zusammen. Dafür wollen wir eine Plattform bieten – im Stadion, auf den Straßen und Plätzen. Nürnberg ist Fußball, Nürnberg bedeutet: Weltoffenheit und Freundschaft. Das wollen wir 2024 zeigen.“ © imago/dpa

Mönchengladbach - Borussia-Park (54.018) Die Bewerbung von Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners (CDU): "Ob bei UEFA-Champions-League-Spielen, als Austragungsort der Frauen-Fußball-WM 2011 oder der Hockeyweltmeisterschaft 2006: Mönchengladbach ist Garant für ein volles Haus, gelebte Fairness, Gastfreundschaft und familiäre Atmosphäre. Unsere Borussia wurde viermal in Folge zum familienfreundlichsten Bundesligaklub gewählt. Für uns wäre es ein Traum und die Belohnung für ein langes Comeback. Deshalb diese Bewerbung, die nicht weniger als 11.497 Menschen mit ihrer persönlichen Unterschrift unterstützen. Wir sind bereit." © imago/dpa/Montage

Gelsenkirchen - Veltins-Arena (54.740 Zuschauer) Die Bewerbung von Oberbürgermeister Frank Baranowsi (SPD): „Gelsenkirchen ist die Stadt in Deutschland, aus der die meisten deutschen Nationalspieler stammen. Sportlich haben wir schon viele Großereignisse gestemmt: Fußball-WM 1974 und 2006, Euro 1988, Eishockey-WM 2010, Champions-League-Finale 2003. Wir begrüßen in Gelsenkirchen also gerne Gäste und feiern mit Ihnen. Bei der WM 2006 etwa mit zehntausenden englischen Fans auf unserer Trabrennbahn. Wir sind ein guter Gastgeber für den europäischen Fußball: Europapokalspiele in dreistelliger Zahl, dutzende Länderspiele, über eine Million Besucher pro Saison bei den Partien von Schalke 04 zeigen, dass Gelsenkirchen neben München und Dortmund zu den Top-drei-Fußballstädten in Deutschland gehört.“ © dpa/imago

Stuttgart - Mercedes-Benz Arena (60.449 Zuschauer) Die Bewerbung von Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Bündnis 90/Die Grünen): "Stuttgart ist eine weltoffene, kulturell vielfältige und wirtschaftlich erfolgreiche Stadt; und die Menschen leben gerne hier. Das zeigt sich auch in der Begeisterung für den Sport: Große Events treffen auf großartige Fans. Bei der WM 2006 haben wir mit unseren Gästen ein tolles Fußball-Fest gefeiert, und zuletzt beim Spiel gegen Norwegen haben die Fans unsere Mannschaft begeistert unterstützt. Die Mercedes-Benz Arena ist der richtige Platz für spannenden Fußball. Stuttgart ist bereit für die Fußball-EM 2024." © imago/dpa

Bremen - Weserstadion (42.358 Zuschauer) Die Bewerbung des Präsidenten des Senats und Bürgermeisters Carsten Sieling (SPD): "Bremen ist eine sportbegeisterte Stadt. An und auf der Weser gibt es viel Bewegung: in einer lebendigen Vereinslandschaft im Breitensport. Bei den Amateuren. Und natürlich bei den Profis. Unser Bundesligateam Werder Bremen ist ein international bekanntes Markenzeichen. Das Weser-Stadion liegt mitten in der Stadt – das garantiert eine EM der kurzen Wege. Und Bremen ist bunt, weltoffen und tolerant: als traditionsreiche Hafen- und Hansestadt pflegen wir seit Jahrhunderten Verbindungen in die ganze Welt. Das Märchen der „Bremer Stadtmusikanten“ steht sinnbildlich für eine Stadt, die Menschen mit offenen Armen empfängt, steht für Chancen und persönliches Glück – und das sind optimale Bedingungen für ein märchenhaftes und buntes Fußballfest mit Gästen aus ganz Europa." © dpa/imago/Montage

Düsseldorf - Esprit-Arena (54.600 Zuschauer) Die Bewerbung von Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD): "Mit Düsseldorf bewirbt sich eine traditionsreiche Fußball-Stadt als Spielort der Europameisterschaft 2024. Die Bewerbung der NRW-Landeshauptstadt basiert auf einer exzellenten Infrastruktur gepaart mit einer großen Erfahrung im internationalen Veranstaltungs-Management. Düsseldorf ist „Vollblut-Profi“ für hochkarätige Sport-Events! Bestnoten erhielt die Sportstadt Düsseldorf jüngst für die Ausrichtungen des Grand Départ der Tour de France, der Triathlon-Europameisterschaft und der Tischtennis-Weltmeisterschaft im ersten Halbjahr 2017, die sie professionell und mit Begeisterung organisiert hat. Getragen wurden die Sportler bei den drei internationalen Top-Veranstaltungen von einem fantastischen Publikum. Und in Düsseldorf werden auch die Fußballer auf eine überaus sportbegeisterte Bevölkerung treffen: 88 Prozent der Bevölkerung in der Region unterstützen die Bewerbung für die EURO 2024. Wir finden: Düsseldorf und Europameisterschaft – das passt sehr gut zusammen!" © imago/dpa/Montage

Dortmund - Signal Iduna Park (81.360 Zuschauer) Die Bewerbung von Oberbürgermeister Ullrich Sierau (SPD): "In Dortmund wird Fußball gelebt. Schon immer. Die Begeisterung für diesen Volkssport ist an zahlreichen Stellen der Stadt und im Alltag spürbar. Der Fußball ist hier zuhause. Das Stadion wurde von der Londoner „Times“ zur „schönsten und besten Arena der Welt“ gekürt. Es ist die gute Stube der Nationalmannschaft. Dortmund war schon während der WM 2006 einer der stimmungsvollsten Spielorte. Das Deutsche Fußballmuseum in der City begeistert die Fans bundesweit. Und auf dem Borsigplatz, der Wiege der Borussia, feiern die besten Fans die schönsten Fußballpartys. Fakt ist: Eine EM 2024 ohne Dortmund ist nicht vorstellbar." © imago/dpa

München - Allianz Arena (75.000 Zuschauer) Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) äußerte sich nicht. © imago

Leipzig - Red Bull Arena (42.959 Zuschauer) Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) äußerte sich nicht. © imago

Köln - Rheinenergiestadion (49.698 Zuschauer) Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) äußerte sich nicht. © imago