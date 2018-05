Diese Entscheidungen sind am letzten Bundesliga-Spieltag gefallen

Tränenmeer in Hamburg: Der HSV ist in die 2. Liga abgestiegen. So hat der SPORTBUZZER die Leistung der Spieler gegen Borussia Mönchengladbach bewertet. © dpa

Julian Pollersbeck: Pollersbeck präsentierte sich wieder einmal als mitspielender Torhüter. Beim Gegentreffer zum 1:1 durch Drmic war er allerdings chancenlos. Ansonsten hatte er kaum Gelegenheiten, seine Qualitäten als Schlussmann unter Beweis zu stellen. NOTE 3 © imago/Michael Schwarz

Gotoku Sakai: Der Kapitän des Hamburger SV spielt einer der schlechtesten Spielzeiten seiner Karriere. Auch heute wies er sowohl in der Offensive wie auch in der Defensive einige Defizite auf. Dafür aber verhinderte er kurz vor der Linie einen zweiten Gegentreffer, indem er sich dazwischen schmiss. NOTE 4 © imago/Sven Simon

Kyriakos Papadopoulos: Der Grieche demonstrierte seine fehlende Schnelligkeit, als er nicht hinter Josip Drmic herkam und dieser den Ausgleichstreffer zum 1:1 erzielte. Ansonsten präsentierte er sich allerdings sehr zweikampfstark und vereitelte einige gefährliche Situationen. NOTE 4 © imago/Revierfoto

Gideon Jung: Jung präsentierte sich in der Innenverteidigung meist souverän und war oft zur Stelle, wenn die Gladbacher einmal in die Nähe des Strafraums kamen. In der zweiten Halbzeit baute er etwas ab. NOTE 3 © 2018 Getty Images

Douglas Santos: Douglas Santos: Der Brasilianer legte hinten wie vorne einen soliden Auftritt hin, ohne dabei groß zu glänzen. NOTE 3 © 2018 Getty Images

Matti Steinmann: Der defensive Mittelfeldspieler legte einen rundum gelungenen Auftritt hin. Er entschärfte nicht nur einige brenzlige Spielsituationen, sondern war auch als Anspielstation und Ballverteiler sehr präsent, traute sich zudem auch in die Offensive und bewies sogar einen Hauch von Dribblingstärke. In der zweiten Halbzeit erarbeite er sich dadurch selber eine Torchance. NOTE 2 © imago/Michael Schwarz

Tatsuya Ito: Der kleine Japaner zählte aufgrund seiner Dribblings wieder einmal zu den auffälligsten Spielern beim HSV, bereitete das 2:1 vor und ließ seine Gegenspieler oftmals spielend leicht aussteigen. Richtig stark war, wie er zu Beginn der zweiten Halbzeit selber in den Strafraum vordrang und den Abschluss suchte. Hier war Yann Sommer richtig gefordert. NOTE 2 © 2018 Getty Images

Filip Kostic: Filip Kostic: Er vergab in der 58. Minute eine 100-prozentige Chance auf das mögliche 2:1. Überhaupt war er eine treibende Kraft im Spiel des HSV, hatte in der 1. Minute die erste Chance zu verbuchen und leitete einige aussichtsreiche Spielsituationen ein. Jedoch gab es auch immer wieder Spielphasen, in denen er völlig abtauchte. Note: 3 © 2018 Getty Images

Lewis Holtby: Er hatte am 1:0 seinen Anteil, weil sein Schuss von Denis Zakaria per Hand abgewehrt wurde und es dadurch einen Elfmeter gab. Zudem schoss er das 2:1. Auch sonst war er eine treibende Kraft im Spiel des HSV und warf sich in jeden Zweikampf. NOTE 2 © imago/Agentur 54 Grad

Aaron Hunt: Ganz cool verwandelte Aaron Hunt den Elfmeter zum 1:0. Ansonsten war sein Spiel jedoch ein Auftritt mit Licht und Schatten. Teilweise leitete er gute Spielsituationen ein, dann unterliefen ihm im Mittelfeld allerdings auch wieder kleinere Fehler. NOTE 3 © 2018 Getty Images

Bobby Wood: Der Stürmer war übermotiviert in den Zweikämpfen und wurde aufgrund zweier unnötiger Fouls mit Gelbrot vom Platz gestellt. Auch ansonsten war das ein rundum schwacher Auftritt, weil er mit dem Ball meist nichts anzufangen wusste und keine Torgefahr ausstrahlte. NOTE 6 © dpa

Albin Ekdal: Kam in der 78. Minute für Steinmann. Ohne Wertung © dpa

Bakery Jatta: Kam in der 82. Minute für Kostic. Ohne Wertung © 2018 Getty Images