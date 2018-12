In Hannover und Umgebung läuft es rund um den Jahreswechsel besonders gut. Ein Dutzend Volksläufe werden dort am 31. Dezember und 1. Januar ausgetragen. Der meiste Betrieb wird bei der Silvester-Maschseerunde herrschen, die 3000 Sportler in Angriff nehmen – manche auch in ausgefallenen Kostümen. Unser Überblick zeigt, wo die Region in Bewegung ist.