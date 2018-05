Diese Testspiele hat Hannover 96 in der Saisonvorbereitung bisher geplant

Drei Testspiele stehen für Hannover 96 in der Saisonvorbereitung bisher schon fest, weitere werden noch hinzukommen. Der Härtetest gegen den holländischen Erstligisten PEC Zwolle steigt am 21. Juli in Ilten (17 Uhr). Auf dem Platz des MTV soll ganze zwei Stunden getestet werden. Zuvor spielt 96 am 13. Juli beim SV Ramlingen/Ehlershausen (18.30 Uhr, Wahrendorffarena) und am 14. Juli beim TSV Havelse (18.45 Uhr, Wilhelm-Langrehr-Stadion).