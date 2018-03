Diese WM-Stars waren schon 2006 in Deutschland dabei

Javier Mascherano (l.): Bei der WM 2006 kam der defensive Mittelfeldstratege bei allen fünf Spielen Argentiniens zum Einsatz. Er war damals 22 Jahre alt und spielte in Brasilien bei Corinthians. Nach Stationen in Liverpool und Barcelona spielt er heute in der Chinesischen Liga bei Hebei Fortune. In der Nationalmannschaft trug er zuletzt sogar öfter die Kapitänsbinde. © 2006 Getty Images