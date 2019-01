Glückwunsch! Diese zwölf Teams sind beim SPORTBUZZER Masters 2019 dabei

Im Finale siegte das Team von Paul Nieber mit 3:0 gegen Arminia Hannover, die durch den Finaleinzug beim Gold-Turnier auch noch die Teilnahme am SPORT BUZZER Masters klar machten. Wer sonst noch bei Hannovers größtem Budenzauber-Event dabei ist, seht Ihr hier:

Das letzte Qualifikationsturnier ist gespielt, die Teilnehmer für das große SPORT BUZZER Masters 2019 präsentiert von TOTO - Die Fußballwette von LOTTO Niedersachsen stehen fest. Und die Qualifikation hatte es bis zum letzten Turnier in sich. Beim Kurt-Zeitarbeit-Cup 2019 des FC Lehrte setzte sich am Ende Regionalligist 1. FC Germania Egestorf/Langreder durch und holte den fünften Sieg - bei fünf Teilnahmen. Das gab's noch nie! Natürlich thront der Regionalligist damit auf dem ersten Platz.

Auslosung am Montag mit Timo Hübers

Die Auslosung findet bereits am Montag um 18.30 Uhr in der Kneipe "Stammplatz" in der Südstadt statt. "Losfee" ist 96-Innenverteidiger Timo Hübers. Übertragen wird die Auslosung auch auf unserem Facebook-Kanal.