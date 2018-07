Dieser Countdown macht den Fußballern von RB Leipzig schnelle Beine

„Countdownzähler“ heißt die neue Maschine, die den Fußballern von RB Leipzig beim Training am Cottaweg ab sofort das Tempo vorgibt und die präsent auf einer Bank am Rasenrand steht. Mit einem akustischen Signal wird das Ende der Spielform eingeleitet, dann bleiben fünf Sekunden Zeit, um zum Abschluss zu kommen. In jeder Sekunde wird den Profis mit einem lauten Ton verdeutlicht, dass die Uhr tickt. Ralf Rangnick hatte bei seinem Antritt als Trainer zum Wochenbeginn erklärt, der typische RB-Fußball müsse wieder zurückkehren. Der 60-Jährige macht sofort ernst.

Assistent: Jesse Marsch von den New York Red Bulls wird an der Seite von Chefcoach Rangnick RB Leipzigs Herrenmannschaft trainieren. Bei den Roten Bullen unterschrieb der US-Amerikaner einen Zweijahresvertrag. © dpa

Apropos Saisonvorbereitung: Das Trainingslager in Seefeld wird einen Tag früher beendet, als bisher geplant. Wie der Sportbuzzer erfuhr, reist der Bundesligist nun schon am Abend des 4., statt am 5. August, aus Österreich zurück nach Leipzig. Der Grund: Nach dem Rückspiel in der 2. Qualifikationsrunde der Euro League (2. August) und dem Test gegen Huddersfield (3. August) passt das besser in die Trainingssteuerung. Am Sonntag nach dem Camp könne die Mannschaft dann regenerieren.