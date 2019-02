FC Bayern: Hamann schießt im TV-Zoff gegen Salihamidzic zurück - "Nicht zu akzeptieren"

Jetzt schießt Dietmar Hamann zurück! Nach der heftigen Kritik von FC-Bayern -Sportdirektor Hasan Salihamidzic (" Sky sollte über Hamann nachdenken ") sich der der Experte des Pay-TV-Senders nun zur Wehr gesetzt: "Ich habe es zur Kenntnis genommen. Mir eine Kampagne zu unterstellen, ist nicht zu akzeptieren. Dass er seine Spieler unterstützen will, ist klar. Wenn du versuchst, Leute zu diskreditieren und anzugreifen habe ich dafür aber kein Verständnis", sagte der Ex-Bayern-Profi in der TV-Sendung "Sky 90" deutlich. Zuvor kritisierte Hamann des FCB scharf für die Reaktion: "Das ist etwas, wo ich die Professionalität und Seriosität als FC Bayern wahren muss."

Hamann blieb bei "Sky 90" aber nun trotzdem bei seiner Einschätzung: "Es waren einige Sachen, die mir nicht gefallen haben. Er hat jetzt zwei gute Spiele gemacht. Warten wir mal die nächsten drei, vier Monate ab. In der K.o-Phase in der Champions League geht es nun gegen Liverpool um die Wurst." Zwar habe er selbst über Lewandowski immer gesagt: "Für mich ist er die beste Neun der Welt". Seit geraumer Zeit sehe er das - trotz Torerfolgen - aber nicht mehr so wie früher. "Lewandowski ist jetzt 30. Wie lange er seine Tore noch macht, weiß ich nicht", sagte Hamann zuiletzt. Es könne ein Problem für die Bayern sein, überhaupt einen Top-Stürmer zu finden.