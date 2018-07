Dietmar Hamann schießt gegen Philipp Lahm: "Respektlos und anmaßend"

Ex Nationalspieler Dietmar Hamann hat keinerlei Verständnis für die Kritik von Philipp Lahm an Bundestrainer Joachim Löw und richtet deutliche Worte an den früheren DFB-Kapitän. "Ich halte die Aussagen für unangebracht. Zum einen, weil der Bundestrainer wahrscheinlich als erfolgreichster Trainer des DFB in die Geschichte eingehen wird, zum anderen war er derjenige, der Philipp Lahm ins zentrale Mittelfeld gestellt hat, wo er spielen wollte", sagte Hamann bei Sky: "Ihm zu sagen, was er zu tun hat, halte ich für respektlos und anmaßend."